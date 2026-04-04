Požar u Springsu izbio je oko 11 časova i do večeri je zahvatio oko 14,17 kvadratnih kilometara, preneo je NBC.

Vatrogasne ekipe rade na obuzdavanju vatre, dok je uzrok požara pod istragom.

Požar je zahvatio naseljeni, ali ne gusto naseljen deo okruga Riversajd, u rekreativnoj oblasti blizu Moreno Valija.

Lokalni zvaničnici su upozorili da vetar širi dim i stvara zabrinutost među stanovnicima susednih gradova.

Nacionalna meteorološka služba izdala je upozorenje na vetar za doline San Bernardina i okrug Riversajd sa mogućim udarima do 80 kilometara na sat, uz rizik od obaranja grana i nestanka struje, prenosi Tanjug.

