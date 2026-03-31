Ulazak Stanije Dobrojević u "Elitu 9" izazvao je veliku pažnju javnosti, a sada se povodom toga oglasio i Kristijan Golubović.

Kristijan se prisetio perioda kada su se upoznali u rijalitiju "Farma", otkrivši kakve su zajedničke planove tada imali, ali je progovorio i o njihovim navodnim intimnim odnosima.

Komentarišući pažnju koju je starleta dobila svojim ulaskom, Golubović je bez dlake na jeziku rekao svoje iskreno mišljenje.

- Tolika pompa, toliko pumpanje, a ništa naročito. Nju znam kao devojku koju sam upoznao u Farmi 6. Bilo mi je jasno sa kim imam posla, ali mi se dopala što je sportski tip, što je jako pedantna i što ima tu harizmu i moć da najjeftinije kineske stvari predstavi kao firmirano - priznao je Kristijan.

Kako kaže, za razliku od kasnijih formata, tada je tačno znao sa kim ima posla, dok je Stanija, prema njegovim rečima, bila zaljubljena do ušiju i kovala planove za zajedničku budućnost u Americi.

- Stanija je takva i u ishrani, sportu i kod kuće, jako drži do sebe. Imao sam sreće što u narednim rijalitijima nisam imao, a to je da sam znao ko je bila pre Farme 6, sa kim je bila i šta je radila, tako da se nisam upecao na njenu priču. Odlepila je za mnom, zaljubila se, tražila od mene da joj napravim dva sina, po onim mladežima koje je skinula pored uha. Napravila je pesmu "Glavni akteri" po opisu na nas dvoje, spremila je neku viziju nas dvoje u zabavljanju van Farme, da idemo po nekim nastupima i naravno da živimo zajedno, da me povuče u Ameriku, to su bili glavni planovi - govorio je Golubović za domaće medije.

