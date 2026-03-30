Jakov Jozinović nakon što se proslavio na društvenoj mreži Tiktok, kaverima najvećih hitova domaćih i hrvatskih zvezda, prvo je rasprodao MTS dvoranu u Beogradu krajem prošle godine.

Shvativiši da je publika u Srbiji doslovno "odlepila" za njim odmah je zakazao Sava Centar, pa je usledio i drugi, treći... a sada je u najavi i osmi solistički koncert.

Ljude verovatno zanima i koliko je Jakov zaradio do sada na koncertima, što nam je otkrila veštačka inteligencija, te na osnovu kapaciteta, broja prodatih karata i prosečne cene karte za svaki prostor, ali uzevši u obzir i troškove produkcije, došli do okvirnog proračuna.

Napominjemo da ove cifre su samo okvirne na osnovu gore navedenog, ali nisu zvanične brojke.

Koliko će zaraditi Jakov i njegov tim?

Za koncerte u Sava Centru i MTS dvorani cene karata su se kretale otprilike: 3.000 – 6.000 rsd (25–50 €). Uzećemo realan prosek 35 € po karti.

Sa 8 Sava Centara: prelazi 40.000 + prodatih karata u Srbiji, praktično puni jednu veliku arenu kroz više večeri.

Sava Centar (8 koncerata) kapacitet: 4.000 mesta po večeri, za 8 koncerata prodato 32.000 karata.

MTS dvorana 1 koncert: prodato 4.500 karata, Spens u Novom Sadu 1 koncert: 5.500 karata.

Time dolazimo do ukupne brojke od 42.000 ljudi / prodatih karata na koncertima u Srbiji. Bruto prihod od prodaje karata 42.000 karata × 35 € iznosi 1.470.000 €.

