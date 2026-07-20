Zoran, otac rijaliti učesnika Filipa Đukića, izneo je svoje utiske o sinovljevom učešću, očekivanjima od finala, ali i stavove o njegovim emotivnim izborima i devojkama iz šoua.

- Ponosan sam što je preživeo i što večeras izlazi. Nisam puno razočaran,neke stvari mi, normalno, smetaju, jer su mi i ranije smetale. Razočara me ono što uradi svaki put kad je umoran ili kad malo više popije. Njegova najbolja učešća bila su u prvoj i trećoj sezoni, dok je tu bila i Kija Kockar. To mi je bilo jako lepo jer je taj program i šou bio totalno drugačiji od ovih stvari što se sada rade. Bilo je onako simpatično - bio je iskren Zoran.

O potencijalnim snajkama i vezi sa Aneli

- Nemam ja omiljenu snajku. Imam samo jednu snajku, i to od mlađeg sina, a od Filipa još nemam snajku - bio je izričit Zoran, pa dodao:

-Ne fali ništa ženi, ali ne podržavam nijednu njegovu vezu sa devojkama iz rijalitija. Nijednu - rekao je on, a zatim prokomentarisao izjavu Asminovog oca da Asmin zaslužuje prvo mesto:

Pa dobro, to je njegovo mišljenje. Tata je tata - zaključio je Zoran Đukić.

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