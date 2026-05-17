Rusija je predložila stvaranje nove investicione platforme za zemlje BRIKS-a koja bi, prema rečima Sergeja Lavrova, omogućila prikupljanje velikih sredstava za razvojne projekte širom organizacije, ali i u državama Globalnog Juga i Globalnog Istoka.

Ruski ministar spoljnih poslova ovu inicijativu predstavio je na sastanku Saveta ministara spoljnih poslova BRIKS-a u Nju Delhiju, uz poruku da se svet nalazi u periodu ozbiljnih geoekonomskih promena koje zahtevaju nove finansijske modele.

Kako je naveo Lavrov, predložena platforma bila bi zamišljena kao novi alat za finansiranje razvojnih projekata, a uključivala bi i korišćenje digitalnih sredstava.

Prema njegovim rečima, cilj je stvaranje mehanizma koji bi omogućio akumulaciju značajnog kapitala za projekte unutar BRIKS-a, ali i šire, među državama koje traže alternativne ekonomske modele van tradicionalnih zapadnih finansijskih centara.

Posebnu ulogu u toj inicijativi, prema njegovoj oceni, mogla bi da ima Nova razvojna banka BRIKS-a.

Lavrov je poručio da je neophodno prilagoditi strategiju te banke novim uslovima globalne geoekonomske krize, kao i da njen operativni model mora da odgovori savremenim izazovima međunarodnog finansijskog sistema.

Ruski ministar je tokom obraćanja istakao i da BRIKS mora nastaviti sa razvojem prekograničnih obračuna u nacionalnim valutama, uz sisteme koji bi bili otporniji na spoljne rizike.

Prema njegovim rečima, organizacija sve više postaje centar okupljanja država koje podržavaju multipolarni svetski poredak i žele drugačiju raspodelu globalne ekonomske moći.

U tom kontekstu ponovo je pomenut i projekat platnog sistema poznatog kao „BRIKS most“. Kako navodi ruska strana, taj sistem bi omogućio prekogranična poravnanja putem digitalnih platformi koje bi kontrolisale centralne banke država članica.

Ideja je da se olakša međunarodna trgovina među članicama organizacije bez oslanjanja na postojeće zapadne finansijske mehanizme.

Lavrov je ranije izjavio da je mnogim državama postalo jasno da sankcije SAD i zapadnih zemalja mogu pogoditi praktično bilo koga, zbog čega, prema njegovoj oceni, BRIKS pokušava da razvije alternativne finansijske i investicione instrumente.

On tvrdi da bi novi platni sistem mogao da omogući ekonomske operacije bez zavisnosti od dolara i evra, za koje Moskva smatra da se koriste kao politički i ekonomski instrument pritiska.

Prema njegovim rečima, jedan od glavnih zadataka BRIKS-a postalo je formiranje trgovinsko-ekonomskih, valutnih i investicionih platformi koje bi funkcionisale nezavisno od zapadnih finansijskih struktura. Upravo zbog toga se sve više govori o povezivanju digitalnih valuta centralnih banaka država članica.

Sličnu ideju početkom godine iznela je i Centralna banka Indije, koja je predložila povezivanje digitalnih valuta država BRIKS-a radi lakšeg sprovođenja prekogranične trgovine i plaćanja, uključujući i sektor turizma.

Prema toj inicijativi, takav sistem mogao bi dodatno da smanji oslanjanje na američki dolar u međusobnim transakcijama članica organizacije.

Rasprava o novim finansijskim mehanizmima unutar BRIKS-a dolazi u trenutku kada sve više država pokušava da pronađe alternativne modele međunarodnih plaćanja i finansiranja.

Moskva upravo u tome vidi prostor za širenje ekonomskih mehanizama koji bi, prema tvrdnjama ruskih zvaničnika, bili manje zavisni od tradicionalnog zapadnog finansijskog sistema.