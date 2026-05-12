Još jedno pismo stiglo je na adresu Elitu, a ovonedeljni vođa, Tanja Stijelja Boginja, je pročitala takmičarima o čemu je reč.

Veliki šef ih je ovog jutra obavestio da je prodavnica otvorena, a nakon što su čuli obaveštenje svi su se uputili u nabavku.

- Draga Elito, prodavnica je upravo otvorena, svi mogu u kupovinu. Prednost imaju odabrani, oni prvi kupuju. Nećete imati mnogo vremena za ovu kupovinu jer je prodavnica otvorena do 13.30 - pisalo je u pismu.

Jeziva tuča Anastasije i Bore

Bora Santana se žestoko sukobio sa cimerkom Anastasijom koja ga je gađala limenkom nakon čega je nastao haos.

Njih dvoje su se najpre svađali i urlali na sav glas, spominjali i tužbe i gnusne uvrede nakon čega je Bora počeo da preti.

- Ajde beži od mene! - drao se on.

Anastasiju su ove reči razbesnele, pa je dohvatila limenku i gađala Boru pravo u lice.

On je tada poludeo, te skočio za njom, ali je ona već pobegla.

Pogodio ju je najpre šoljicom, a potom i šejkerom koji mu je bio nadohvat ruke i to u leđa.

Ovaj haos pokušalo je da spreči i obezbeđenje koje je Boru držalo podalje od cimerke.

- Polomio je tri šolje. Znaze kako ju je pogodio u leđa, to se čulo - prepričavao je Ivan Marinković tuču cimerima.

