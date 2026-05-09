Učesnica rijaliti programa Elita 9, Sofija Janićijević, izazvala je veliku pažnju javnosti nakon što je priznala da se poljubila sa 41 godinu starijim Danetom Angelovskim iz Severne Makedonije.

Istog dana, Sofija je u rijalitiju proslavila i rođendan, dok je pismo njene majke Brankice, koje je ranije objavljeno u javnosti, izazvalo brojne reakcije.

U svom obraćanju, ona je kritikovala ćerku, ali i direktno prozvala Daneta, koji se nakon toga oglasio i burno reagovao na njene navode.

-Pustili su mi šta priča Brankica, tek sada ima da je uništim, samo zato što se pravi luda. Najviše me nervira što laže i pravi se naivna da ništa ne zna. Pogubila se u lažima, kako je nije sramota da kaže da sam samo fan, kad ona dobro zna odakle je sve počelo, fotografije, prepiske? Može da me napada, ali svi napadi su joj u prazno, svesna je i sama. Hoće nešto da se vadi, pokušava, ali uzaludno je sve - rekao je Dane, pa nastavio:

"Bolje joj je da me ne provlači, da ne dođe do najjačeg zemljotresa"

-Brankica se pogubila u sopstvenim lažima, a narod vidi sve. Sada pozdravlja Terzu, a do juče ga je pljuvala najstrašnije. Najbolje joj je da ćuti i da se ne oglašava. Ona će, bezobraznica, mene da napada?! Samo sebe kanali još više. Još ništa nisam otkrio, ali ne daj Bože da počnem da obelodanjujem, mislim da će morati da se preseli negde u Afriku, gde nema ljudi. Bolje joj je da me ne provlači i ne provocira, da ne dođe do najjačeg zemljotresa, da ne zna šta ju je snašlo - izjavio je Angelovski.

-Nek se pokrije ušima i samo ćuti i nek ne prebacuje na svoju ćerku da ona nije znala ko je kupio, ko je koliko dao... Pravi se naivna - zaključio je na kraju za Pink.

"Svesno sam se ljubila sa njim"

Podsetimo, Sofija je nedavno priznala da je uzimala novac od pomenutog starijeg čoveka, a tokom emisije "Pitanja novinara" govorila je o njihovom odnosu i prvi put javno priznala da se sa njim ljubila.

-Snimak postoji već nedeljama, a ti si govorila da se to nije desilo - poručio joj je voditelj tada.

-Jesam, radila sam šta sam htela. Ne moram da priznam ništa za šta ne znam da postoji. Svesno sam se ljubila sa njim, nije to bilo žvalavljenje... Meni to ništa nije značilo. Sve što kažeš, Darko, je tako. Imali smo uvod, ovo je mala razrada, a zaključak će biti u garaži - priznala je, pa dodala:

"Trebalo je da mi prepiše imovinu"

-Moram da kažem da sam u Skoplje išla zbog fotografisanja, to ima u prepiskama, pokloni i kupovina, a iskreno treći razlog je to što je trebalo da mi prepiše imovinu, sve što ima želeo je da mi prepiše. Ljubila sam se sa njim jer sam tako osećala. Jedan poljubac na blic je jedan potpis - šokirala je Janićijevićeva.

Njeno priznanje izazvalo je muk među učesnicima za crnim stolom i pokrenulo lavinu komentara u javnosti.