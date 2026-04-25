Učesnici rijaliti programa Elita 9, Luka Vujović i Nenad Macanović Bebica, ušli su u verbalni sukob u kojem su pale teške reči i uvrede.

Situacija je eskalirala do te mere da je Vujović na kraju fizički nasrnuo na cimera, nakon čega je obezbeđenje munjevito reagovalo kako bi sprečilo ozbiljniji konflikt.

-Sakrio si se ovde, idi u rehab, kretenčino mala - rekao mu je Nenad.

-J*bem ti mrtvu majku, j*bem ti sve što imaš - dodao je Luka.

-Ti moraš da shvatiš da si jedna p*čka mala. Ti za to i služiš, da budeš dvorska luda - uzvratio mu je cimer.

-Sediš tu i ćutiš dok ti se k*rva razvlači - brutalno je odgovorio Vujović.

-Moraš da priznaš da te Filip Đukić boli, što je bio kombinacija ženi sa kojom ćete imati dete. Ovamo je kao rizična trudnoća, a ovamo se lepate. Anita je k*rva, hoćeš da ti nabrajam - uzvratio je Bebica, što je Vujovića dovelo do tačke pucanja, pa je krenuo da se fizički obračuna s njim.