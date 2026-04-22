-Dogovor pred njen ulazak u rijaliti bio je da se njena majka apsolutno nigde ne oglašava, jer Angelina nije bila za njen ulazak u ovu sezonu. Anita joj je tu odluku saopštila nespremno, pa je majka ostala zatečena. Pre ulaska joj je rekla da joj neće slati čestitke i tako se njihov dogovor i sprovodi, ali je za Novu godinu ipak poslala jednu veoma oštru i dugu čestitku koja nije uneta. U njoj joj je skrenula pažnju da ne podržava njenu vezu sa Lukom, da joj to nije potrebno i da treba da razmišlja o detetu. Sada je potrebno malo vremena da se neke stvari slegnu i biće sve u redu - otkrila je ona, a zatim se osvrnula i na situacije kroz koje njeni bližnji prolaze zbog učešća Stanojlovićeve u Eliti.
-Bilo je svega i svačega, od pretnji, praćenja i poziva, ali se nikoga ne plašimo. Ni kriva ni dužna bila sam tamo pominjana od strane polusveta, a mnogi su tuženi i odgovaraće na mestima gde se odgovara. Prolazimo kroz ozbiljne životne stvari i ovo je moje poslednje gostovanje, jer se mnoge od tih stvari tiču i njenog deteta - priznala je drugarica aktuelne učesnice.
Vodi javni rat sa sestrom Aneli Ahmić
Tamara na društvenim mrežama vodi žestok "rat" sa sestrom Aneli Ahmić, Sitom Ahmić, te tvrdi da zbog nje konstantno prolazi kroz linč.
- Sita je moje pozivanje da se Anita ne vređa jer je trudna doživela na neki drugi način, pa je počela da me vređa na račun mog fizičkog izgleda. Želim da joj se obratim jer više volim takve neprijatelje nego potajne prijatelje, ali i da joj kažem da ja uvek mogu da smršam, dok mozak ostaje isti. Ne zameram joj što je stala u odbranu sestre, jer kao što ona brani nju, tako i ja branim svoju prijateljicu – iskrena je bila Tamara, a potom je, zbog brojnih napada, prvi put pred kamerama želela da otključa telefon Anitin telefon i obelodani nove dokaze.
"Anitini računi su blokirani i prazni"
-Pošto su rekli da koristim njene kartice i trošim njene pare, moram sve to da demantujem. Sada prvi put javno uključujem njen telefon i moram da istaknem da njene kartice ne mogu da koristim, jer su njeni računi blokirani i prazni, pošto je pre ulaska u rijaliti, zbog sudskih procesa, sve to urađeno. Poslednji put kada je novac povučen bio je 30.10, nekoliko dana pred njen ulazak, i sve što je potrebno finansiram isključivo ja – izjavila je Radoman za Blic.
Komentari (0)