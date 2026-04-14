Učesnice rijalitija Elita 9, Stanija Dobrojević i Aneli Ahmić, nastavile su sukob u kojem su pale teške reči i uvrede, a u jednom trenutku moralo je da reaguje i obezbeđenje.

U konflikt se uključio i Asmin Durdžić, što je dodatno zakomplikovalo situaciju.

- M*š tamo, folirantkinjo i prevarantkinjo. Evo ti bivši i adresa, šta hoćeš od mene - urlala je Stanija.

-Ima mržnju prema meni jer imam dete, to je nemoć Stanije Dobrojević - odgovorila joj je Aneli.

-Ti si žena blam koja krivi drugu ženu, blam. Šta hoćeš ti od mene?! - upitala ju je Dobrojevićeva.

- Ovom monstrumu ovde treba da bude ova slika zbog koje je on mene i Noru ostavio na najgori mogući način - poručila je Aneli Asminu.

-Patila je tri nedelje i završila na Jaškovom k**u - uzvratila joj je Stanija.

- Stanija je ušla ovde i rekla da je Aneli za sve u pravu, a sada priča da je ona "prodala priču". Ne znam kada je bila iskrena, sada ili pre sedam dana?! - ubacio se Asmin.

- Krivi ste sami što se tiče deteta, to treba da rešavate, a ona sada pokušava da glumi žrtvu preko mene nakon tri godine, ne može, ne pije vodu - odgovorila mu je Stanija.

- Meni su obe iste, blam, imale su isti sistem, a to je da me oblate pred narodom. Nemam pojma šta priča Aneli. Jesam kriv za Noru, trebao sam to sudski odmah da rešim, ali i dalje imam osećaj da, da sam rekao da me ne zanima Maja, da bi bila sa mnom - dodao je Durdžić.

- Rekla si da si rešila sa Asminom, rešila si sa mnom, zašto si onda došla? Idi kući - skočila je Aneli.

- Ti ćeš da mi kažeš?! Ostaću i pobediću - odgovorila joj je Dobrojevićeva.

-Sponzorušo jedna! Tučeš ljude, nasilnice, ne približavaj se nikome. Hoću obezbeđenje da me čuva, ili će me napasti. Nasilnica će da me "nabode", pretila mi je da će me udariti - govorila je uporno Ahmićeva.