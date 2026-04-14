Kako tvrdi, nakon dve godine istraživanja i potrage, pronašao je predmete i ostatke koji bi mogli pripadati Ilija Španović, narodnom heroju iz Drugog svetskog rata.

Dvogodišnja potraga za istorijskom istinom

Džino je istakao da je godinama pokušavao da pronađe lokaciju na kojoj je, kako kaže, „istorija stala“.

“Svaki prekopani komad zemlje bio je nada da ću sklopiti mozaik. Ovo nije bila samo potraga, već dug prema istoriji”, rekao je.

Prekretnica u njegovom istraživanju dogodila se kada je pronašao čizmu, što je, prema njegovim rečima, bio ključni trag.

Pronađeni vojni artefakti iz Drugog svetskog rata

Tokom istraživanja, dokumentovanog kamerom, pronašao je više predmeta:

čaure od metaka

fragmente italijanskih ručnih bombi

dugme i kopču za koje se veruje da potiču sa uniforme

đon cipele i delove obuće

Prema proceni stručnjaka kojeg je konsultovao, dugme potiče iz perioda Kraljevine Jugoslavije, dok je kopča deo vojne opreme.

Pronađene ljudske kosti: Sledi DNK analiza

Najznačajniji deo otkrića odnosi se na ljudske ostatke koje je pronašao u čizmi.

“Pronašao sam ljudske kosti, čak i prste. Verujem da su to ostaci Ilije Španovića”, izjavio je.

Džino je naveo da će o svemu obavestiti nadležne organe, a da pronađeni materijal može biti dovoljan za sprovođenje DNK analize koja bi mogla potvrditi identitet.

Ko je bio Ilija Španović?

Ilija Španović rođen je 30. aprila 1918. godine, a poginuo je 1943. na planini Prenj tokom borbi u okviru Narodnooslobodilačke borbe.

Prema istorijskim podacima, stradao je tokom Četvrte neprijateljske ofanzive, nakon prelaska Neretve, kada je njegov bataljon iznenada napadnut.

Za narodnog heroja proglašen je 1951. godine odlukom tadašnjih vlasti.

Značaj otkrića

Ovo potencijalno otkriće na planini Prenj moglo bi rasvetliti deo istorije koji je decenijama bio nepoznat. Ukoliko DNK analiza potvrdi identitet, reč je o jednom od značajnijih pronalazaka vezanih za istoriju Drugog svetskog rata na ovim prostorima.