Mustafa Durdžić, otac učesnika Elite 9 Asmina Durdžića, objavio je na društvenim mrežama diplomu svog sina, što je odmah pokrenulo lavinu komentara.

Objavu je propratio komentarom u svom stilu, dok je poznato da Stanija Dobrojević, Asminova bivša verenica, uporno govori za njega da je "bauštelac".

-Samo da znate da smo mi Beograđani - napisao je njegov otac, dok se na fotografijama vidi diploma Građevinskog fakulteta.

Diploma je na ćirilici i datira iz aprila 2015. godine, a na njoj se ističe da je stečeno visoko obrazovanje i akademski naziv diplomirani građevinski inženjer.

Asmin je, sudeći po ovome, diplomirao sa prosečnom ocenom 7,11.

Stanija Dobrojević je, inače, takođe diplomirala na državnom fakultetu, Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu.