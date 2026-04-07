Dvodnevni vinski salon, namenjen profesionalcima iz sektora vina, ugostiteljstva i trgovine, kao i ljubiteljima vina, Outstanding Wine Show 2026, održaće se u Beogradu 17. i 18. aprila, u prostoru Ložionice.
Ovaj događaj koncipiran je kao platforma za povezivanje relevantnih aktera vinske industrije, razmenu znanja i unapređenje poslovne saradnje. Fokus manifestacije je na kvalitetu izlagača i posetilaca, kao i na savremenim trendovima u proizvodnji, plasmanu i pozicioniranju vina i destilata na tržištu.
„Outstanding Wine Show zamišljen je kao događaj u kojem se ukrštaju znanje, iskustvo, tržište i strast. Upravo ta kombinacija čini ga relevantnim i za profesionalce u potrazi za novim iskustvima, i za vinske entuzijaste koji žele da prodube svoje razumevanje kroz direktan kontakt sa vrhunskim vinima i njihovim autorima“, kaže vinski stručnjak Igor Luković.
Kako navodi, u okviru salona predstaviće se oko 70 izlagača iz Srbije i inostranstva, a pored izlagačkog dela, planiran je i bogat masterclass program, koji će okupiti istaknute domaće i međunarodne stručnjake u oblasti vina. Među njima su i nosioci titule Master of Wine, kao i priznati proizvođači i eksperti iz regiona i Evrope. Teme radionica usmerene su na savremene trendove vinske industrije, uključujući teroar, autohtone sorte i evropske vinske klasike.
U okviru manifestacije biće organizovana i „Tiha degustacija“, namenjena profesionalcima iz sektora vina, trgovine i ugostiteljstva, koja će se održavati oba dana u terminu od 9 do 13 časova, uz prethodnu prijavu putem zvaničnog sajta.
Događaj uključuje i nastup odabranih proizvođača srpske rakije, sa ciljem promocije kvaliteta i identiteta ove kategorije na domaćem i međunarodnom tržištu.
Outstanding Wine Show organizuje magazin „Vino & Fino“, uz podršku Privredna komora Srbije.
Zainteresovani profesionalci mogu se prijaviti za akreditaciju putem sajta wineshow.rs, gde je dostupan i detaljan program manifestacije, dok ljubitelji vina ulaznice mogu kupiti putem servisa tickets.rs ili na samom događaju. Izložbeni deo biće otvoren za posetioce oba dana od 14 do 20 časova.
