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Najmanje tri osobe poginule su u ruskim napadima na Zaporožje, dok je trideset troje povređeno, među kojima je petoro dece. U napadima na Nikopoljski okrug Dnjepropetrovske oblasti ranjene su još četiri osobe, saopštile su lokalne vlasti.

U Odeskoj oblasti šesnaestogodišnji dečak je poginuo, a 12 ljudi je povređeno u ruskom raketnom napadu na zabavni park, potvrdio je načelnik Odeske oblasne vojne administracije Oleg Kiper.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da je Rusija u noći između subote i nedelje izvela jedan od najmasovnijih vazdušnih napada na Kijev i okolinu. Prema njegovim navodima, lansirano je više od 40 raketa različitih tipova i 120 dronova, pri čemu je jedna osoba poginula, a 16 je povređeno.

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Čeka se zvanično ostavka Sirskog Glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Aleksandar Sirski smenjen je sa funkcije, tvrdi ukrajinski portal „Insajder.ua“.



„Sirski je razrešen dužnosti glavnokomandujućeg Oružanih snaga Ukrajine. Zvanično saopštenje biće objavljeno tokom dana“, navodi se u objavi tog portala na Telegramu.



Podsetimo, prošle nedelje je Vladimir Zelenski ponovo pokrenuo rekonstrukciju vlade. Vrhovna rada smenila je premijerku Juliju Sviridenko, a sa njom je razrešena i čitava vlada, uključujući i ministra odbrane Mihaila Fedorova. Prema rečima poslanika Vrhovne rade Jaroslava Železnjaka, Zelenski je Fedorova optužio za neuspeh reforme vojnih odseka za regrutaciju. Nakon toga su u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima izbili protesti podrške Fedorovu, koji su istovremeno bili usmereni protiv Sirskog. Novi ministar odbrane još nije imenovan, a Zelenski je vršiocu dužnosti šefa Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) Jevgeniju Hmari poverio obavljanje dužnosti ministra odbrane do imenovanja naslednika. NATO ne želi mir Odluka NATO-a da i tokom 2026. godine izdvoji 70 milijardi evra za vojnu pomoć Ukrajini pokazuje da Alijansa ne računa na skoro okončanje sukoba, već da vojnu konfrontaciju sa Rusijom pretvara u dugoročnu stratešku politiku, ocenio je viši savetnik i portparol ambasade Rusije u Južnoafričkoj Republici Kiril Kalinin. U autorskom tekstu za RT, Kalinin navodi da je Alijansa prestala da se pretvara da je njena podrška Ukrajini privremena, kao i da činjenica da evropske države već drugu godinu zaredom planiraju izdvajanja od približno 70 milijardi evra pokazuje da je vojna pomoć Ukrajini postala redovna budžetska stavka. Glavno sa novog brifinga Ministarstva odbrane Rusije: ▪️ Ruska sredstva protivvazduhoplovne odbrane oborila su tokom proteklog dana osam navođenih avio-bombi i 917 bespilotnih letelica Oružanih snaga Ukrajine;

▪️ Ruska vojska je tokom proteklog dana gađala mesta za sklapanje i skladištenje ukrajinskih bespilotnih letelica dugog dometa;

▪️ Ruske snage pogodile su radionice za sklapanje i skladištenje besposadnih čamaca Oružanih snaga Ukrajine;

▪️ Snage Crnomorske flote uništile su tokom proteklog dana dva besposadna čamca Oružanih snaga Ukrajine;

▪️ Ukrajinske snage su u dejstvima ruskih grupacija vojske pretrpele gubitke od oko 1.410 vojnika tokom protekla 24 časa. Zelenski: Udari naših dronova po ruskim logističkim objektima daju rezultate

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je na svom X nalogu da su ukrajinski udari dronovima velikog dometa po ruskim logističkim objektima i skladištu nafte u Moskovskoj oblasti dali rezultate.

"Hvala borcima ukrajinskih snaga za bespilotne sisteme, našim obaveštajnim službama, raketnim i artiljerijskim jedinicama, kao i snagama za specijalne operacije. Ciljevi su se nalazili na više od 400 kilometara od naše granice. U Crnom moru su takođe pogođena dva tankera iz ruske 'flote iz senke' i četiri teretna broda", objavio je Zelenski na svom X nalogu.

Rusi najavili odmazdu

„Zelenskom je, za novac Zapada, potrebno da pokaže da je sposoban bar za terorističke napade, ali sve se završilo neuspehom. Četiristo dronova je ogromna armada, sposobna da pokrije celo nebo, ali ih je naša PVO razbila. Za pokušaj napada na prestonicu uslediće posebna "zahvalnost"“, napisao je Mirošnik na svom Telegram kanalu.

Nastavljaju se napadi na vojne objekte u Ukrajini

Ministarstvo odbrane je saopštilo da su ruske oružane snage nastavile da napadaju ukrajinske luke koje koriste ukrajinske oružane snage tokom noći.

Za napade na luku Odesa i rezervoare za skladištenje goriva i maziva namenjene ukrajinskim oružanim snagama korišćeno je precizno oružje.

Ukrajinski vojni savetnici obučavaju teroriste u Maliju

Ukrajinski vojni savetnici nalaze se na teritoriji Malija, gde pomažu terorističkim grupama u korišćenju bespilotnih letelica, izjavio je direktor Departmana za države podsaharske Afrike u Ministarstvu spoljnih poslova Rusije Anatolij Baškin, odgovarajući na pitanje o navodnoj podršci koju teroristima pružaju Zapad i Ukrajina.



„Možemo da konstatujemo da su ukrajinski vojni savetnici prisutni na teritoriji Malija. Njihova uloga se uglavnom odnosi na pomoć u korišćenju bespilotnih letelica, kao i na suprotstavljanje neprijateljskim dronovima“, rekao je on.



Baškin nije isključio ni mogućnost saradnje terorističkih grupa sa Francuskom i Ukrajinom u snabdevanju oružjem.



„Postoji i saradnja u isporukama ukrajinskog, francuskog, ali i zapadnog naoružanja teroristima“, dodao je predstavnik ruskog Ministarstva spoljnih poslova.





Ukrajina lansirala više od 400 dronova prema Moskvi tokom noći

Ukrajina je lansirala više od 400 dronova prema Moskvi tokom noći, izjavio je gradonačelnik Sergej Sobjanjin.

On je objavio na platformi Maks da su većinu tih dronova neutralisale ruske snage protivvazdušne odbrane na udaljenim prilazima Moskvi, a da je 85 bespilotnih letelica uništeno dok su se približavale Moskvi, preneo je TASS.

Agencija navodi da je pokušaj napada ukrajinskim dronovima na Moskvu tokom protekle noći bio jedan od najvećih od početka rata u Ukrajini.

Ranije je objavljeno da je najveći pokušaj napada na Moskvu zabeležen u noći između 6. jula i 7. jula ove godine kada su snage protivvazdušne odbrane oborile više od 430 dronova.