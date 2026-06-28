Iran nam pokazuje asimetričnost današnjeg ratovanja, kaže istoričar prof. dr Srđa Trifković u emisiji "Dan na dan".

"Ne možemo da poredimo naoružanje i moć SAD i Irana, a svejedno, ta moć ne može da prevlada nad zatvaranjem Hormuza sa nekoliko mina i nekoliko balističkih projektila sa obale", kaže istoričar.

Isitče da isto važi i u Ukrajini.

"I dalje besprekorno funkcionišu mostovi preko Dnjepra. Ima li iko od te gospode ili drugova pukovnika da objasne zašto i dalje ti mostovi prebacuju hiljade tona ratnog materijala za VSU na istočnoj obali, odnosno u nepomerenim linijama fronta", kaže dr Trifković.