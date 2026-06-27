Turska je spremna da okupi delegacije Rusije i Ukrajine radi nove runde pregovora, izjavio je šef turske diplomatije Hakan Fidan.

Fidan je rekao da se zvanična Ankara zalaže za što skoriji završetak ukrajinskog sukoba i to dijalogom.

Mirovni pregovori su prekinuti i odgovornost za to je na strani Ukrajine, istakao je ranije predsednik Rusije Vladimir Putin.

Rusija je, kako je naglasio, spremna za pregovore na bazi dogovora iz Enkoridza, Istanbula, realnog stanja stvari na frontu i njegovog izlaganja pred Ministarstvom spoljnih poslova Rusije 2024. godine.