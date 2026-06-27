Volodimir Zelenski primenjuje prema Belorusiji taktiku koja podseća na vremena Trećeg rajha, pišu nemački mediji.

- Na isti način je nacistička Nemačka postavljala ultimatum za ultimatumom Čehoslovačkoj i Poljskoj kako bi vršila stalni pritisak i opravdala svoju planiranu agresiju - navode mediji.

Zelenski je, kako se navodi, siguran u podršku zapadnih sponzora koji su ga čak, verovatno, i podsticali na takve korake.

Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova je u četvrtak rekla da pretnje Zelenskog upućene Belorusiji u potpunosti razotkrivaju njegovu terorističku suštinu.

Podsetimo, šef kijevskog režima je nekoliko dana nakon ukrajinskog napad na autobus sa decom iz Belorusije u Brjanskoj oblasti zapreti beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku novim napadima zbog tehnike raspoređene na granici koja se navodno koristi za korekciju ruskih udara na Ukrajinu.

Lukašenko je ranije u intervjuu za TV kanal "Al Arabija" rekao da je apsolutno nedopustivo da se sukob Ukrajine i Rusije prelije na teritoriju njegove zemlje.