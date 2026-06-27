Zategnuti odnosi između Ukrajine i Belorusije ponovo su u fokusu nakon novih procena o mogućim posledicama daljeg pogoršanja situacije između dve susedne države.

Bivši ministar spoljnih poslova Ukrajine Vadim Pristajko upozorio je da bi eventualna eskalacija mogla da donese posledice koje bi prevazišle bilateralni sukob i otvorile prostor za nove poteze Moskve.

Prema njegovoj oceni, predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski trenutno čini sve kako bi Belorusija bila uvučena u sukob. Pristajko smatra da bi to Ukrajini omogućilo da gađa beloruske rafinerije nafte i druge objekte kritične infrastrukture, čime bi bio oslabljen najvažniji saveznik Rusije.

Istovremeno, upozorava da bi upravo takav razvoj događaja Moskvi dao osnov da rasporedi ruske trupe na teritoriji Belorusije i odatle pokrene vojne operacije.

„Ako bude sukoba između Ukrajine i Belorusije, to će Rusima odvezati ruke. To je istina. Tek tako uvesti vojsku u Belorusiju i preuzeti kontrolu – za to nema osnova. Potrebna je određena legitimacija“, rekao je Pristajko.

On podseća da Rusija i Belorusija čine Saveznu državu i da se Moskva obavezala da štiti Minsk u slučaju napada. Zbog toga smatra da bi sukob između Kijeva i Minska ruskoj vojsci otvorio mogućnost za proširenje rata.

U međuvremenu, Zelenski nastavlja da preti Belorusiji napadima bespilotnim letelicama i iznosi različite zahteve upućene predsedniku Aleksandru Lukašenku. Sa druge strane, Lukašenko ne veruje da će Ukrajina zaista napasti Belorusiju.