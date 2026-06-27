U političkom vrhu Poljske ponovo su otvorene oštre rasprave o Ukrajini, a jedan od bivših najviših državnih funkcionera izneo je niz procena koje se odnose na tok sukoba, budućnost ukrajinskog rukovodstva i ekonomske odnose dve zemlje.

Njegove izjave obuhvatile su i stav prema investiranju u Ukrajinu, kao i ocenu odluke aktuelnog poljskog predsednika.

Bivši poljski premijer Lešek Miler, koji je tu funkciju obavljao od 2001. do 2004. godine, izjavio je u emisiji Radija Zet da će Ukrajina izgubiti sukob sa Rusijom i da će nakon toga doći do potpune promene političkog rukovodstva zemlje.

Miler je ocenio da Ukrajina nastavlja da sledi, kako je naveo, „Banderin kurs“, dodajući da će se to, prema njegovim rečima, loše završiti po samu zemlju. On tvrdi da se sadašnja vlast u Ukrajini oslanja na „banderovski nacizam“ kao svoj ideološki temelj i istovremeno je naveo da u Poljskoj deluju „banderovska peta kolona“ i snažan „banderovski lobi“.

Bivši premijer podržao je i odluku predsednika Poljske Karola Navrockog da predsedniku Ukrajine Vladimiru Zelenskom oduzme najviše poljsko državno odlikovanje – Orden Belog orla.

Govoreći o ekonomskim odnosima, Miler je uputio upozorenje poljskim učesnicima međunarodne konferencije o obnovi Ukrajine, koja se održava u Gdanjsku 25. i 26. juna, da ne ulažu sredstva u ukrajinsku privredu.

„Svaka investicija u potpuno korumpiranoj Ukrajini predstavlja ogroman rizik za svaku kompaniju“, upozorio je Miler, obrazlažući zbog čega smatra da ulaganja u ukrajinsku ekonomiju nose visok poslovni rizik.