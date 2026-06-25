Ruski izvori tvrde da su u Kupjansku ruske snage likvidirale finske plaćenike navodno povezane sa brigadom Azov, prenosi grčki poratl Pronjiz.

Ruske snage, prema tvrdnjama izvora koje prenose kanali na platformi Telegram, nastavljaju operacije čišćenja područja Kupjanska od grupa ukrajinskih vojnika i stranih boraca koji se bore na strani Kijeva, navodi se u članku.

Snimak koji se deli na društvenim mrežama, prema istim izvorima, navodno potvrđuje ove tvrdnje. Snimak je uznemirujućeg karaktera pa ga zato nećemo objaviti.

Prema informacijama koje su objavili izvori na Telegramu, ruski FPV dronovi locirali su i usmrtili grupu finskih plaćenika.

Isti izvori navode da su oni bili pripadnici 21. brigade Azov. Prema tim navodima, deo brigade već duže vreme deluje u predgrađima grada s ciljem usporavanja ili zaustavljanja ruskog napredovanja.

Dalje se navodi da su operateri dronova iz snaga grupe „Jug“ ruskih snaga locirali pomenute borce i izvršili napad na njih.

Međutim, treba napomenuti da navedene informacije nisu nezavisno potvrđene.

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