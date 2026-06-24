Finalno saopštenje NATO na samitu u Ankari moglo bi da sadrži obavezu za saveznike da svake godine izdvajaju za Ukrajinu oko 70 milijardi evra narednih nekoliko godina, preneli su zapadni mediji.



„Sa velikom uznemirenošću pratim pripreme za samit NATO-a u Ankari, koji će biti prve nedelje jula, čujem da ponovo nameravaju da prikupljaju novac za Ukrajinu. Priča se o 70 milijardi evra za podršku ratu u Ukrajini. Kažem ovo prvi put javno: učiniću sve da Slovačka ne učestvuje u vojnim kreditima za Ukrajinu. Spremni smo da damo humanitarnu pomoć.. Ali, Slovačka iz svog budžeta neće izdvajati novac Ukrajini za rat i oružje“, rekao je Fico u razgovoru sa studentima koji objavljen na Jutjub kanalu slovačke vlade, prenosi Sputnjik.



Rusija smatra da isporuke oružja Ukrajini ometaju rešavanje krize, direktno uključuju zemlje NATO-a u sukob i predstavljaju „igranje vatrom“.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je istakao da bi svaka pošiljka koja sadrži oružje namenjeno Ukrajini bila legitimna meta za Rusiju.