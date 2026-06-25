Julijan Levčev (27), njegova osamnaestogodišnja devojka Danijela i petnaestogodišnja bratanica Danijela ubijeni su u stravičnom zločinu koji se u noći između 23. i 24. juna dogodio u studentskom domu u bugarskom gradu Ugarčin, pa je potom policija na licu mesta uhapsila dvadesetsedmogodišnjeg osumnjičenog muškarca poznatog pod nadimkom Pešo. Do nezapamćenog krvoprolića došlo je u Julijanovom stanu gde je mladić i živeo, a gde su se učesnici ove tragedije najpre okupili nakon zajedničkog druženja i konzumiranja alkohola u obližnjem selu Kalenik.

Sve se odigralo u ranim jutarnjim satima oko tri časa posle ponoći, kada su komšije najpre začule čudan i tup zvuk, pa su ubrzo iza zgrade na pločniku zatekle stravičan prizor. Nesrećna petnaestogodišnja Danijela ležala je bespomoćno u lokvi krvi ispred studentskog doma, pa su šokirani stanari odmah alarmirali hitnu pomoć koja je stigla za manje od deset minuta, ali lekari i pored brze intervencije nisu uspeli da spasu život maloletnoj devojčici. Policijske patrole su potom odmah upale u Julijanov stan na spratu, pa su u prostorijama zatekle jeziv prizor koji je šokirao i najiskusnije istražitelje.

U prvoj sobi policajci su najpre pronašli osamnaestogodišnju Danijelu koja je imala brojne povrede po telu i u tom trenutku još uvek davala znake života, dok je u drugoj prostoriji zatečeno potpuno golo telo Julijana Levčeva sa višestrukim ranama nanetim oštrim predmetom. Julijanov brat Kalin potvrdio je medijima da je mladić već tada bio mrtav, a inspektori su u istom stanu odmah zatekli i osumnjičenog Peša koji je mahnito pokušavao da prikrije materijalne dokaze i više puta se presvlačio kako bi uklonio krvave tragove sa svoje odeće.

Policija je osumnjičenom Pešu odmah odredila zadržavanje do 72 sata, pa je o svemu obavešten i glavni tužilac za region Loveč Valentin Valkov, koji je lično izašao na mesto tragedije i potvrdio da je pokrenuta zvanična istraga za teško krivično delo sa tri smrtna ishoda. Sa druge strane, ožalošćeni Kalin Levčev, koji je u jednom danu izgubio ćerku, brata i rođaku, pomagao je nadležnim službama pri iznošenju tela iz zgrade, pa je kroz suze poručio da zahteva najstrožu kaznu i da ubica ostane iza rešetaka do kraja svog života.

Prema pričama rođaka i meštana Ugarčina, motiv za ovaj nezapamćeni masakr krije se u bolesnoj ljubomori i zamršenim emotivnim odnosima unutar ljubavnog trougla. Naime, ubijeni Julijan Levčev i osumnjičeni Pešo su ranije bili u bliskoj emotivnoj vezi, ali je Julijan u međuvremenu započeo novu ljubavnu romansu sa osamnaestogodišnjom Danijelom. Sve se to dešavalo dok je Pešo boravio iza rešetaka, pa istražitelji sumnjaju da bivši partner nikako nije mogao da preboli raskid i da je kobne noći došao u studentski dom isključivo sa namerom da se surovo osveti novom paru.

Osumnjičeni Pešo zvanično nije stanovnik Ugarčina već dolazi iz Sofijske oblasti, a u policijskim evidencijama već ima tri osude za ponovljene krađe i oduzimanje motornih vozila. On je kaznu od dve godine zatvora odslužio i pušten je na slobodu 12. juna, svega nekoliko dana pre nego što je počinio trostruko ubistvo. Sa druge strane, istraga uporedo pokušava da utvrdi tačan uzrok smrti petnaestogodišnje Danijele, za koju se najpre verovalo da je stradala isključivo usled pada sa terase dok je pokušavala da pobegne od krvnika. Patolozi tek treba da daju konačnu reč da li je preminula od rana ili samog pada, s obzirom na to da su na njenom telu naknadno uočene povrede, a rođaci navode i da je devojčica imala teške srčane probleme, česte napade i grčeve.

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