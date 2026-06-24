U saopštenju objavljenom na aplikaciji Telegram, kompanija je navela da je deo postrojenja obustavio rad zbog nastale štete, prenosi Rojters.

Kako se navodi u napadima na gasna postrojenja nije bilo povređenih među zaposlenima niti pripadnicima službi za vanredne situacije.

Kako prenosi Ukrajinska pravda, Rusija je izvela napade na benzinske stanice i proizvodna postrojenja u sastavu grupe Naftogas i u Zaporoškoj, Nikolajevskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti.

Generalni direktor ukrajinske državne naftne i gasne kompanije Naftogas Sergej Koretski napisao je na Fejsbuku da je nekoliko benzinskih stanica kompanije Ukrnafta, koja posluje u okviru Naftogasa, bilo meta napada u Zaporoškoj, Nikolajevskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti.

U jednom napadu dronom tipa "šahed" teško je povređena radnica na benzinskoj stanici, koja je u kritičnom stanju prebačena u bolnicu.

Zbog pričinjene štete, pogođene benzinske stanice privremeno su obustavile rad.