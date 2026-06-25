Bitka u oblasti Limana navodno ulazi u završnu fazu, dok ruske snage odlučno nastavljaju operacije u tom područja, prenosi grčki portal Pronjuz (Pronews).
Prema informacijama iz vojnih izvora koje prenose kanali na Telegramu, ruski borbeni avion bombardovao je jednu od višespratnih zgrada (soliter) u toj oblasti, navodi se u članku.
Navodno, takve zgrade služe kao komandni centri i skloništa za pripadnike Oružanih snaga Ukrajine.
Kao rezultat napada, prema nepotvrđenim informacijama koje prenosi grčki portal, navodno je poginulo šest ukrajinskih vojnika.
Udari su, prema izveštajima, izvedeni upotrebom bombi FAB-3000 koje je navodno lansirao ruski Su-34.
Ove bombe se intenzivno koriste u područjima Limana, Družkovke i Konstantinovke.
FAB-3000
Eksplozivna bomba FAB-3000 razvijena je još u sovjetsko vreme, ali se do danas smatra jednim od najrazornijih avionskih oružja. Dizajnirana je za uništavanje različitih vrsta objekata, uključujući betonske zaklone, skloništa i utvrđene industrijske objekate.
Prema podacima iz otvorenih izvora, težina FAB-3000 dostiže nešto više od tri tone, dok je eksploziv težak skoro polovinu - oko 1.400 kilograma. Baca se sa visine do 16 kilometara, a brzina leta može dostići i do 1200 kilometara na sat.
Najnovije vesti o sukobu u Ukrajini možete pratiti u našem BLOGU UŽIVO.
BONUS VIDEO
Komentari (0)