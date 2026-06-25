Stručnjaci upozoravaju da bi kreme za sunčanje trebalo koristiti tokom cele godine, a posebno u letnjim mesecima kada je UV zračenje pojačano. Ipak, roditelji znaju da nanošenje SPF kreme deci često može biti pravi izazov, naročito u periodima kada mališani odbijaju saradnju.

Zbog toga su se na društvenim mrežama pojavili različiti praktični trikovi koji roditeljima olakšavaju ovu svakodnevnu obavezu.

Viralni trik mame Šeron sa TikToka

Jedna mama po imenu Šeron, koja na TikToku deli roditeljske savete, pokazala je jednostavan način kako uspešno nanosi SPF kremu svojoj ćerki.

Njen video je brzo postao viralan, a trik se zasniva na korišćenju četkica i sunđera za šminkanje.

Kako objašnjava, dete čak može učestvovati u procesu, što čini nanošenje kreme zanimljivijim i manje stresnim.

Kako funkcioniše trik sa četkicama i sunđerima

U snimku, Šeron pokazuje kako njena ćerka sama nanosi kremu, dok se ona ravnomerno razmazuje pomoću sunđera i četkice za šminkanje.

Sunđer se koristi za lice, dok se četkice koriste za veće površine tela, čime se omogućava ravnomerno nanošenje SPF zaštite bez razmazivanja rukama.

Ovaj pristup ima i dodatnu prednost – ruke ostaju čiste, a dete često doživljava ceo proces kao igru.

Kako pravilno koristiti četkice za SPF kremu

Stručnjaci i roditeljski portali savetuju da se koriste četkice namenjene za tečne proizvode, a ne one za puder u prahu.

Takve četkice manje upijaju kremu i omogućavaju da veći deo proizvoda završi na koži, umesto da ostane u dlakama četkice.

Postupak je jednostavan:

Istisnuti malu količinu SPF kreme na četkicu

Lagano naneti na lice – čelo, obraze, nos, bradu i uši

Ravnomerno utrljati kružnim pokretima

Ponoviti postupak na izloženim delovima tela

Ne zaboravite sve izložene delove kože

Pored lica, važno je naneti kremu i na druge delove tela koji su izloženi suncu, posebno ruke, vrat i noge.

Ravnomerno i dovoljno debelo nanošenje SPF zaštite ključno je za efikasnu zaštitu kože tokom boravka na suncu.

Jednostavno rešenje za svakodnevni problem

Iako se na prvi pogled čini neobično, ovaj trik mnogim roditeljima može olakšati svakodnevnu rutinu zaštite dece od sunca.

Uz malo kreativnosti i strpljenja, nanošenje SPF kreme može postati manje stresno, a više deo igre u kojoj učestvuje celo dete.