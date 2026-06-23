Zamenik šefa "Združenog prelaznog kabineta" beloruske opozicije Pavel Latuško predao je ukrajinskom ministru spoljnih poslova Andriju Sibigi pismo koje, prema njegovim rečima, sadrži "neoborive dokaze" o tome da se administracija Aleksandra Lukašenka sistematski priprema za ulazak u rat protiv Ukrajine.

Ovaj potez beloruske opozicije čiji je jedan od vođa Pavel Latuško dolazi u trenutku kada su odnosi između Belorusije i Ukrajine dotakli najnižu tačku od početka sukoba.

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko u više navrata je u prošlosti odbacio tvrdnje da Minsk planira učešće u invaziji na Ukrajinu.

Zvanični stav Minska ostaje nepromenjen i tvrdi da Belorusija neće ulaziti u sukob i njena vojska neće preći granicu, osim u slučaju da sama teritorija Belorusije bude direktno napadnuta od strane Ukrajine.

Krug ultimatuma i pretnji

Uprkos uveravanjima iz Minska, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pooštrio je retoriku i u proteklim danima uputio seriju otvorenih pretnji beloruskom rukovodstvu.

Kijev optužuje Minsk za postavljanje i aktivaciju specijalnih vojnih retransmitera duž granice, koji navodno služe kao podrška ruskim snagama za navigaciju i koordinaciju vazdušnih napada na ukrajinske ciljeve.

Zelenski je postavio ultimatum beloruskim vlastima da uklone pomenutu opremu u roku od nedelju dana, zapretivši da će u suprotnom ukrajinska vojska sama neutralisati te sisteme vazdušnim udarima, što analitičari vide kao potencijalni uvod u otvaranje novog fronta na severu.