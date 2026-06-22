Rusija je 2. juna izvela svoj najveći balistički i hipersonični raketni napad ove godine. 15. juna je skoro prevazišla taj rekord.

Napadi ukazuju na uznemirujuću promenu taktike: Kremlj možda usavršava novi model udara na ukrajinske gradove, oslanjajući se na koncentrisane salve balističkih i hipersoničnih raketa kako bi naneo maksimalnu štetu, dok se Ukrajina suočava sa sve većim nedostatkom presretača Patriot.

Dva masovna udara u junu pratila su sličan obrazac. Rusija je lansirala više od 600 dronova i oko 70 raketa. Oba napada su se u velikoj meri oslanjala na balističke i hipersonične rakete i bila su usmerena prvenstveno na Kijev.

Kobni drugi juni

Udar 2. juna takođe je označio najveću istovremenu upotrebu raketa Cirkon tokom rata punih razmera, sa osam lansiranih u jednom napadu. Dve nedelje kasnije, Rusija je ponovo usmerila svaku raketu Cirkon korišćenu u napadu na ukrajinsku prestonicu, zajedno sa čak 19 balističkih raketa.

I vrste raspoređenog oružja i izabrani ciljevi odražavaju promenljivi pristup Rusije.

- U 2022. godini, krstareće rakete su činile otprilike 70-80% ruskih raketnih napada, dok su balističke rakete igrale mnogo manju ulogu - rekao je stručnjak za avijaciju Kostjantin Krivolap za Kijev Independent.

- Sada se to promenilo i Rusija sve svoje opklade polaže na balističke rakete. A krstareće rakete su se transformisale od sredstva za nanošenje udara u alat za iscrpljivanje protivvazdušne odbrane - navode stručnjaci.

Pukovnik Jurij Ihnat, šef Odeljenja za komunikacije ukrajinskog vazduhoplovstva, rekao je da su se najnoviji napadi takođe istakli po koncentraciji različitog oružja protiv jedne mete.

- Oni biraju jednu metu — Kijev, Odesu, Dnjepar ili grad u zapadnoj Ukrajini — i napadaju je svim raspoloživim oružjem odjednom - rekao je Ihnat za Kijev Independent.

Prema Ihnatu, Rusija sve više kombinuje dronove Šahed, uključujući varijante na mlazni pogon, kao i mamce Gerbera i Parodija, zajedno sa balističkim i krstarećim raketama, protivbrodskim raketama i drugim vazdušnim pretnjama.

- Svi oni lete različitim brzinama i visinama. Kada su sva ova sredstva usmerena na jednu lokaciju u jednom trenutku, to značajno komplikuje donošenje odluka - rekao je on.