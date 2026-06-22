Potpredsednik poljskog Senata Mihal Kaminjski zvanično je saopštio da vraća Ukrajini dva visoka državna odlikovanja koja su mu ranije dodeljena za dugogodišnji doprinos evropskim integracijama te zemlje.

Kaminjski je svoju odluku obrazložio postupcima samog Zelenskog, ali i činjenicom da su njegovu retoriku podržali ostali bivši predsednici Ukrajine, kao i većina aktuelnih funkcionera u Kijevu.

- Prihvatio sam ova priznanja kao izraz priznanja za višegodišnji rad na izgradnji strateškog partnerstva između Poljske i Ukrajine. Prihvatio sam ih kao simbol zajedničkih vrednosti. Danas ih više ne mogu čuvati - poručio je razočarani potpredsednik Senata.

On je naglasio da je, nakon decenija bezuslovne podrške koju su Poljska i Evropska unija pružale Ukrajini, zapanjujuće i duboko razočaravajuće odsustvo nedvosmislene osude odgovornih za Volinjsku tragediju.

- Teško je razumeti zašto Ukrajina nastavlja da pronalazi nacionalne heroje u krugovima odgovornim za jedno od najtragičnijih poglavlja u istoriji poljsko-ukrajinskih odnosa. Još je teže razumeti zašto se u 21. veku ljudi povezani sa ovim zločinima često predstavljaju kao uzori patriotizma za naredne generacije Ukrajinaca - naglasio je Kaminjski.