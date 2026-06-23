OVAN

POSAO: Velike su šanse da dođe do promene poslovnih planova. To se naročito odnosi na poslovna putovanja i na sastanke. Neki planovi mogu biti otkazani, a neki odloženi.

LJUBAV: Povoljan je dan za ljubav. Zaljubljeni ste, strastveni, zaštitnički nastrojeni. Imate naglašenu potrebu da budete u blizini partnerke i da joj pokazujete svoju ljubav.

ZDRAVLJE: Nepovoljan je dan za hronične bolesti. U vašem slučaju to znači mogućnost problema sa pritiskom. Možete očekivati oscilacije pritiska i samim tim promenljivo stanje.

BIK

POSAO: Fokusirani ste na poslovne obaveze. Imate jasne ciljeve, rokove i ništa ne prepuštate slučaju. Očekujete da se sav trud isplati i da će relativno brzi doći do dobitka.

LJUBAV: Oblast ljubavi nije najbolje prikazana. Partnerka na neočekivan način shvata vašu potrebu za intenzivnim odnosom. Ima utisak da želite da pratite svaki njen korak.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Međutim, imate sklonost ka telesnim užicima. Bilo bi dobro da ograničite unos hrane i naročito pića. Kako ste opušteni mogli bi da preterate sa hranom.

BLIZANCI

POSAO: Prilično ste komunikativni i raspoloženi za razmenu informacija sa saradnicima. Uspevate da iz prve ruke saznate neke stvari koje su jako bitne za vaš posao.

LJUBAV: Odličan dan za zaljubljene. Imate dobru komunikaciju sa partnerkom. Imate utisak da sve možete da joj poverite i da vas u potpunosti razume. Odnos je pun strasti.

ZDRAVLJE: Fizičko zdravlje je sasvim solidno. Problem je vaše psihološko zdravlje. Deluje da tu postoji disbalans što znači da ste skloni promenama raspoloženja bez stvarnog razloga.

POSAO: Nezadovoljni ste situacijom na poslu i odnosom sa kolegama. Osmislili ste briljantne poslovne planove, želite da ih realizujete, ali nadređeni sve stopira.

LJUBAV: Od partnerke zahtevate da vas upozna sa njenim planovima na dnevnom nivou i ona vam udovoljava. Na taj način pokušavate da prevladate osećaj nesigurnosti u vezi.

ZDRAVLJE: Generalno se ne vide ozbiljni problemi. Jedini je problem što se osećate umorno. Dobar odmor i san su sve što vam je potrebno da bi se osećali dobro.

LAV

POSAO: Ambiciozni ste i maksimalno posvećeni obavezama. Jedino što vam smeta je to što se rezultati ne vide odmah, nego će biti potrebno vreme da postanu vidljivi.

LJUBAV: Očekuju vas mali problemi u raju. Sa vaše strane je sve u redu: zaljubljeni ste i posvećeni partnerki. Problem je njeno neraspoloženje. Pokušavate da je opustite.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Smatrate da su zdrav način života i ishrane i rekreacija za koju se ne može reći da je intenzivna i redovna, doprineli vašem dobrom zdravlju

DEVICA

POSAO: Očekuje vas težak dan na poslu. Od svojih saradnika očekuju da se u potpunosti posvete obavezama. Razočarani ste jer neke kolege nemaju iste standarde kao i vi.

LJUBAV: Problemi na poslu nepovoljno utiču na emotivnu sferu. Više pažnje posvećujete poslu nego partnerki. Ona dobija utisak da niste dovoljno zainteresovani za vašu vezu.

ZDRAVLJE: Stari, dobro poznati, hronični problemi su opet aktuelni. Imate problem sa pritiskom. Nikada ne znate kada će da skoči. Do skoka može doći upravo danas.

VAGA

POSAO: Poslovna situacija je solidno prikazana. Jedini problemi su prisutni na polju finansija. Sredstva su vam ograničena pa vas pogađa odlaganje priliva novca.

LJUBAV: Diktatorski ste raspoloženi prema partneru. Želite da skače na svaku vašu reč i ispunjava vam sve želje. Partner smatra da preterujete i to da vam otvoreno daje do znanja.

ZDRAVLJE: Skloni ste promenama raspoloženja i to bez konkretnih razloga. Bilo bi dobro da proverite šećer u krvi odnosno da li je to razlog vašeg nepredvidivog ponašanja.

ŠKORPIJA

POSAO: Fokusirani ste na rešavanje poslovnih problema. Za neke niste sigurni da li ste našli pravo rešenje. Kolege vaše ideje smatraju smelim i ostvarivim i pružaju vam punu podršku.

LJUBAV: Zanimljiv dan za slobodne Škorpije. Baš kada niste fokusirani na oblast ljubavi dolazi do novog i zanimljivog poznanstva. Druga strana vas obara svojim stavom.

ZDRAVLJE: Nema novih zdravstvenih problema. Mogu samo da se pojave, stari, poznati, hronični problemi. Kosti su prilično osetljive tako da može da vas muči reuma.

STRELAC

POSAO: Odličan dan za komunikaciju, sastanke, postizanje dogovora. Prilično ste komunikativni, samouvereni, elokventni. Potencijalni saradnici stiču povoljan utisak o vama.

LJUBAV: Zaljubljeni ste i imate potrebu za intenzivnim odnosom. Ono što vas ispunjava je utisak da partnerka ima isti stav prema vezi kao i vi: zadovoljna je i posvećana.

ZDRAVLJE: Zdravlje je generalno solidno prikazano. Potencijalni zdravstveni problemi su vezani za kosti. U žurbi ili totalno nehotice možete izvrnuti stopalo, uganuti nogu, ugruvati se.

JARAC

POSAO: Od ranog jutra fokusirani ste na obaveze. Sve ste detaljno isplanirali i ostalo je samoda realizujete planove. Iznenada dolazi do promene planova i to vam remeti koncepciju.

LJUBAV: U stabilnoj ste vezi. Partnerka je osoba koja više voli da provodi vreme kod kuće nego napolju sa prijateljima. Pristajete na njen predlog da veče provedete sami kod kuće.

ZDRAVLJE: Konačno vam kreće povoljan period za zdravlje. To znači da hronični, visemesečni problemi vezani za kosti, kožu i zube konačno nestaju i vi se osećate bolje.

VODOLIJA

POSAO: Otvoren um, kvalitetna i miroljubiva komunikacija su vaš zaštitni znak. Staloženi ste, objektivni i unosite atmosferu poverenja i vere u uspeh među kolege.

LJUBAV: Nedostaje vam partnerka. Imate jaku želju da je vidite, ali ona prolongira vaš susret. Zbunjeni ste njenim ponašanjem i pitate se da je niste slučajno nečim povredili.

ZDRAVLJE: Povedite računa o pritisku. Potrebno je da imate kod sebe nešto za svaki slučaj što će da vam pomogne da podignete pritisak, na primeru, flašu gaziranog pića.

RIBE

POSAO: Uživate na poslu. Smatrate da je jasan dogovor i detaljno isplaniran plan već pola urađenog posla. Danas ste fokusirani upravo na navedene oblasti i prilično uspešni.

LJUBAV: Puni ste ljubavi, razumevanja i podrške prema partnerki. Deluje vam zabrinuto, ali se ne žali ninašta. Suptilno, okolnim putem pokušavate da saznate šta nije u redu.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Silna komunikacija na poslu vam je oduzela dosta energije pase osećate umorno. Koristite slobodno vreme za odmor nakog koga se osećate preporođeno.