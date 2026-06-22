„Najnovija manifestacija moralnog propadanja kijevskog režima bio je udar ukrajinskog drona na autobus u Brjanskoj oblasti, koji je prevozio decu iz beloruskih sportskih škola na odmor u Gelendžik. Kao rezultat ovog gnusnog zločina, poginula je trudnica, rodom iz Luganska, koja je pratila grupu i iza sebe ostavila dve ćerke. Još osam ljudi, uključujući šestoro dece, je ranjeno. Očigledno je da je ovaj zločin imao za cilj da isprovocira Minsk i uvuče ga u sukob“, rekla je Jevstignejeva na sednici Saveta bezbednosti o Ukrajini, prenosi Sputnjik.



Ona je dodala i da se nezakonito držanje na vlasti Vladimira Zelenskog zasniva isključivo na nastavku vojnih operacija.

„Zelenski je faktički postao politička figura čije odavno nezakonito držanje vlasti počiva isključivo na nastavku borbenih dejstava. U tom kontekstu, njegove zlurade izjave o Rusiji izgledaju kao patetičan pokušaj da skrene pažnju sa sopstvenog političkog bankrota“, istakla je diplomata.

Ona je istakla da Rusija negira optužbe protiv sebe u vezi sa navodnim napadom na Kijevsko-pečersku lavru.

Prema njenim rečima, Rusija ne napada civilnu infrastrukturu.



„Ne izvodimo napade na civilnu infrastrukturu i strogo se pridržavamo naših obaveza prema Haškoj konvenciji o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba iz 1954. godine. Štaviše, nismo mogli da gađamo Kijevsko-pečersku lavru, koja predstavlja svetinju za sve pravoslavne hrišćane. Odlučno odbacujemo optužbe protiv nas“, rekla je diplomata.



Takođe je navela da su materijali koje je predstavio kijevski režim o navodnoj upotrebi bespilotne letelice „geranj“ na ovu svetinju – „još jedan propagandni trik“.

„Materijali koje je predstavio kijevski režim, a koji navodno potvrđuju upotrebu drona ‘geranj’ protiv Uspenske saborne crkve Kijevsko-pečerske lavre, predstavljaju još jedan propagandni trik. To je fejk, kao i mnogi drugi, i raspada se pri detaljnijem pregledu. Olupina bespilotne letelice sa zarđalim motorom, koju je predstavio Kijev, više liči na prefabrikovani rekvizit, nego na fragmente drona koji je navodno upravo učestvovao u napadu. Video-snimci koje su objavili očevici ukazuju na potpuno drugačiju sliku – crkva je oštećena kao rezultat nespretnog pokušaja ukrajinske PVO da presretne rusku hipersoničnu raketu ‘cirkon’“, objasnila je ona.

Jevstignejeva je naglasila da nikakve isporuke zapadnog oružja Ukrajini, sankcije ili pokušaji pritiska na Rusiju ne mogu promeniti situaciju na frontu.

„Rusija će nastaviti dosledno da sprovodi ciljeve Specijalne vojne operacije. Nikakve isporuke zapadnog oružja, sankcije ili pokušaji pritiska ne mogu promeniti situaciju na frontu. Ciljevi Specijalne vojne operacije biće u potpunosti postignuti, a svi izvori pretnji po bezbednost Rusije biće eliminisani“, zaključila je Jevstignejeva i dodala da ruske oružane snage održavaju stratešku inicijativu duž cele kontakt-linije.