"Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je ultimatumom Minsku pokušao da podeli belorusko društvo, ali je posle napada na autobus sa dečjom fudbalskom ekipom iz Belorusije u Brjanskoj oblasti postigao suprotan efekat", izjavio je beloruski politikolog Jurij Voskresenski.

Voskresenski je u intervjuu ukrajinskom novinaru Aleksandru Šelestu rekao da je incident, za koji Moskva i Minsk optužuju Ukrajinu, a Kijev negira odgovornost, snažno promenio raspoloženje u Belorusiji i pojačao zahteve za odgovorom.

Prema ruskim i beloruskim tvrdnjama, ukrajinski dron pogodio je autobus sa dečjom fudbalskom ekipom iz Gomelja, koja je putovala u Gelendžik. Ukrajinski Generalštab je negirao odgovornost, navodeći da Oružane snage Ukrajine (OSU) u tom periodu nisu koristile dronove protiv ciljeva u Brjanskoj oblasti.

Ruske vlasti tvrde da su u autobusu bila 44 putnika, među njima 28 dece. Poginula je žena koja je pratila ekipu, a više osoba je ranjeno, uključujući i maloletnike. Beloruske vlasti su saopštile da su među povređenima i beloruski državljani i zatražile objašnjenje od Kijeva.

Voskresenski: Posle ovoga gotovo niko više ne traži izgovore za Kijev

Voskresenski tvrdi da je napad, bez obzira na ukrajinsko negiranje, u Belorusiji proizveo politički efekat koji Zelenski nije očekivao.

- Ono što je zanimljivo jeste da ukrajinski režim nije samo ubio građane Belorusije i naneo udar našem neutralitetu. On je ogromno pomerio klatno raspoloženja Belorusa. Kod nas je postojao deo društva, oko 20 do 30 odsto, koji je saosećao sa ukrajinskim režimom i ukrajinskom državnosti, ali ne i sa Zelenskim, ne razumevajući razloge početka SVO… Posle ubistva građana Belorusije praktično nije ostao niko ko ne bi tražio satisfakciju i odmazdu - rekao je Voskresenski.

Njegova izjava pokazuje kako Minsk sada pokušava da predstavi incident: ne samo kao napad na civile, već kao prelomni trenutak u raspoloženju javnosti.

Do sada je deo beloruskog društva zadržavao distancu od rata, uz simpatije prema Ukrajini ili makar protivljenje dubljem uvlačenju Belorusije u sukob. Voskresenski sada tvrdi da je autobus sa decom promenio taj odnos.

Zelenski bez saučešća, Minsk bez poverenja

Voskresenski je posebno kritikovao Zelenskog jer, prema njegovim rečima, ne samo da negira napad, već nije ni izrazio saučešće porodicama žrtava i povređenima.

Za Minsk je to postalo važno političko pitanje. Beloruske vlasti pokušavaju da pokažu da Kijev nije spreman ni na osnovni gest prema beloruskim civilima, dok istovremeno šalje ultimatume Belorusiji zbog infrastrukture koju Ukrajina povezuje sa ruskim napadima dronovima.

Zelenski je prethodno zatražio od Belorusije da ukloni relejne stanice za koje Kijev tvrdi da pomažu ruskim dronovima „Geranj“ i „Šahed“ da izvode napade na sever Ukrajine. Ukrajinski predsednik je poručio da Minsk ima rok da ukloni opremu, inače će to uraditi Ukrajina.

U Belorusiji se ta poruka sada čita kroz prizmu napada na autobus.

Drugim rečima, Kijev preti beloruskoj infrastrukturi u trenutku kada Minsk optužuje Ukrajinu da je već pogodila autobus sa decom.

Ukrajinska blogosfera dodatno razgnevila Beloruse

Voskresenski je rekao da je dodatni šok u Belorusiji izazvalo ono što se pojavilo u delu ukrajinske blogosfere posle napada.

Prema njegovim rečima, beloruska državna televizija prikazala je skrinšotove sa komentarima o incidentu, uključujući uvredljive poruke na račun autobusa sa decom.

- Državna televizija Belorusije pokazala je skrinšotove rasprava o svim tim događajima u ukrajinskoj blogosferi. Čak su se i meni, iako se trudim da budem ciničan, digle dlake na glavi od onoga što pišu pojedini predstavnici kreativne klase u Ukrajini. Oni autobus sa decom nazivaju krompirovim mrtvačkim kolima. To su videli svi ljudi - rekao je Voskresenski.

Ta formulacija je posebno odjeknula jer direktno udara na nacionalno poniženje. „Krompir“ je česta uvreda kojom se Belorusi omalovažavaju, a povezivanje toga sa decom i poginulima pretvorilo je incident u mnogo širu temu od samog napada.

Voskresenski tvrdi da je upravo takva reakcija u delu ukrajinskog internet prostora kod Belorusa stvorila osećaj da Kijev ne pokazuje ni minimum ljudskog odnosa prema žrtvama.

„Belorusi su shvatili“

Voskresenski je zatim otišao korak dalje i izneo najtvrđu političku poruku.

- Belorusi su shvatili da je to čovekomrzački režim i da izlazak na teritoriju novih regiona Ruske Federacije neće pomoći u uspostavljanju trajnog mira. On mora biti uništen i iskorenjen - rekao je Voskresenski.

To je oštra ratna retorika i ne predstavlja neutralnu analizu, već politički stav čoveka koji nastupa iz pozicije bliske beloruskom državnom narativu.

Ali izjava je važna jer pokazuje kako se u Minsku sada gradi poruka javnosti: da kompromis sa Kijevom nije dovoljan, da se ukrajinska vlast mora slomiti i da beloruska javnost navodno sve više prihvata takav pogled posle napada na autobus.

Incident postao deo šire krize sa Belorusijom

Napad na autobus dogodio se u trenutku kada odnosi Kijeva i Minska ponovo ulaze u opasnu fazu.

Ukrajina optužuje Belorusiju da na svojoj teritoriji drži opremu koja pomaže ruskim dronovima. Belorusija i Rusija optužuju Ukrajinu za udar na autobus sa decom. Kijev negira napad, ali nastavlja da upozorava Minsk da ukloni relejne stanice.

Taj spoj je eksplozivan.

Ako Ukrajina zaista krene da gađa objekte na teritoriji Belorusije, Minsk će to predstaviti kao direktan napad. Ako Belorusija nastavi da omogućava rusku vojnu infrastrukturu, Kijev će tvrditi da ima pravo da je uništi.

U sredini je beloruska javnost, koju sada vlasti pokušavaju da mobilišu kroz priču o deci, žrtvama i ukrajinskoj bezosećajnosti.

Minsk dobio argument za tvrđi kurs

Za vlast Aleksandra Lukašenka, ovaj incident je politički koristan koliko je i opasan.

Koristan je jer omogućava Minsku da pojača narativ da Belorusija nije samo ruski saveznik, već i žrtva ukrajinskih akcija.

Opasan je jer svaki novi incident može dodatno približiti Belorusiju otvorenijem uključivanju u rat, makar kroz logistiku, PVO, obaveštajnu podršku ili represivne mere prema svima koji se u zemlji i dalje protive ratu.

Voskresenski zato ne govori samo o emociji javnosti. On zapravo najavljuje tvrđu političku liniju: manje prostora za simpatije prema Ukrajini, manje tolerancije za neutralne stavove i više zahteva za odgovorom.