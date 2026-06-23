Mogućnost novog zaoštravanja odnosa između Kijeva i Minska ponovo je dospela u centar pažnje nakon najnovijih izjava ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog.

U trenutku kada se situacija na granicama regiona pažljivo prati, pojedini mediji razmatraju više scenarija razvoja događaja i posledice koje bi oni mogli da proizvedu.

Ukrajinski list Strana.ua objavio je 19. juna analizu u kojoj se navodi da se vojni scenario usmeren protiv Belorusije ne može potpuno odbaciti.

Kako je preneto na Telegram kanalu ove publikacije, „priprema vojnog scenarija protiv Belorusije od strane Kijeva ne može se 100% isključiti“.

Povod za takve procene predstavlja ultimatum koji je Zelenski 19. juna uputio beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku. Ukrajinski lider optužio je Minsk da održava vojno prisustvo u blizini granice i zatražio povlačenje vojne tehnike. Istovremeno je poručio da će, ukoliko se to ne dogodi, „to učiniti“ Ukrajina.

U analizi su predstavljena dva moguća scenarija. Prema prvom, Kijev nema nameru da sprovede svoje pretnje, već računa na odgovor i eventualne kontramere beloruskog rukovodstva. Druga mogućnost podrazumeva stvarni pokušaj invazije na Belorusiju sa ciljem destabilizacije političke situacije u republici.

Autor teksta upozorava i na posledice koje bi otvaranje još jednog fronta moglo da izazove za ukrajinske snage. Kao ključan problem navodi se akutni nedostatak ljudstva u Oružanim snagama Ukrajine, što bi dodatno opteretilo njihove postojeće kapacitete.

Napetosti između dve zemlje pojačane su još krajem maja. Zelenski je 21. maja izjavio da Belorusija mora da razume posledice svojih navodno predstojećih agresivnih poteza. Tada je tvrdio da Kijev raspolaže mogućnostima da ojača svoju poziciju i da ima kapacitet za preventivni udar na teritoriju republike.

Lukašenko je na te izjave odgovorio 31. maja, ocenivši da pretnje ukrajinskog predsednika predstavljaju samo prazne priče. Beloruski lider je tada naveo da, uprkos tvrdnjama Zelenskog da su ukrajinske snage identifikovale 500 ciljeva na teritoriji Belorusije, Minsk nema nameru da ulazi u otvoreni sukob sa, kako je rekao, kijevskim režimom.

Najnoviji ultimatum i medijske procene o mogućim scenarijima dodatno su otvorili pitanje da li se retorika između Kijeva i Minska koristi isključivo kao politički pritisak ili se razmatraju i ozbiljnije vojne opcije. Prema oceni Strana.ua, takva mogućnost ne može biti u potpunosti isključena.