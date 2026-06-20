Odluka Izraela da obustavi vatru u Libanu doneta je nakon snažnog pritiska Sjedinjenih Američkih Država, preneli su danas izraelski mediji pozivajući se na neimenovane izvore, dok je diplomatski izvor naveo da je Vašington zatražio od Izraela da ne eskalira situaciju kako bi se otvorio prostor za razgovore koji se održavaju u Švajcarskoj.

Izraelski Kanal 12 preneo je, pozivajući se na izvore, da je odluka o prekidu vatre u Libanu doneta nakon "ogromnog američkog pritiska" na Izrael.

Istovremeno, izraelski Kanal 13, pozivajući se na diplomatski izvor, naveo je da je američka poruka upućena Izraelu sadržala zahtev da se izbegne eskalacija u Libanu kako bi se omogućio nastavak pregovora u Švajcarskoj.

Portparol izraelske vojske izjavio je za Kanal 15 da se aktivnosti vojske zasnivaju isključivo na operativnim razlozima, dodajući da je infrastruktura Hezbolaha veoma obimna.

Kanal 12 je ranije danas objavio da je, po nalogu premijera Benjamina Netanjahua i ministra odbrane Izraela Kaca, izraelska vojska obustavila vatru u Libanu, ali da se neće povući sa područja koja se trenutno nalaze pod njenom kontrolom.