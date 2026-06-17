Fibi Handsjuk (24) pronađena je mrtva na dnu otvora za odlaganje smeća 2. decembra 2010. godine u večernjim satima. Pala je sa visine od čak 30 metara, sa 12. sprata luksuzne stambene zgrade u Melburnu, u Australiji. Iako je preživela pad, zadobila je duboke posekotine od noževa kompaktora za smeće i na kraju preminula usled velikog gubitka krvi.

Fibi je živela sa svojim dečkom Antom Hampelom, a toksikološki nalaz pokazao je da je u trenutku tragedije imala 0,16 promila alkohola u krvi, kao i visoke koncentracije lekova na recept. Zbog toga je mrtvozornik zaključio da je sama ušla u otvor za smeće i da nijedna druga osoba nije bila umešana u njenu smrt.

Nisu pronađeni otisci

Otvor za smeće bio je širok oko 60 centimetara i visok svega 23 centimetra, zbog čega je ulazak u njega bio izuzetno težak. Takođe, na spoljašnjoj strani otvora i njegovoj ručki nisu pronađeni otisci prstiju. Delovalo je kao da je sve bilo pažljivo obrisano.

Fibin deda, penzionisani detektivski narednik, bio je sumnjičav. Počeo je da postavlja pitanja policiji i sprovodi sopstvenu istragu. Želeo je da proveri da li osoba Fibine građe može sama da uđe u otvor bez pomoći druge osobe.

Sproveo je dva eksperimenta. Zamolio je prijateljice svoje unuke da pokušaju da se uvuku u otvor koji se nalazio više od jednog metra iznad poda. Zatim je napravljena replika otvora na nivou tla kako bi se proverilo da li žene mogu da prođu kroz njega. Oba eksperimenta pokazala su da je to moguće, ali izuzetno teško, posebno ako se uzme u obzir da je Fibi uzela jednu ili dve tablete Stilnoksa (leka za spavanje) i da je imala 0,16 promila alkohola u krvi, što ukazuje na teško stanje intoksikacije.

Nestabilna veza

Vrata otvora bila su opremljena oprugom koja ih je automatski zatvarala nakon otvaranja. Međutim, Fibi nije imala modrice niti povrede na prstima, što bi se očekivalo da je sama ulazila u otvor. Takođe, trebalo je da postoje i njeni otisci prstiju na otvoru i oko njega.

U SAD, na primer, zabeležena su samo dva slučaja smrti usled slučajnog pada kroz otvore za smeće. U oba slučaja žrtve su pale glavom napred, za razliku od Fibi koja je pala nogama napred.

U vreme smrti, Fibi je živela sa svojim 40-godišnjim partnerom Antom Hampelom u njegovom luksuznom stanu. Njihova veza bila je nestabilna. Tokom nedelja koje su prethodile njenoj smrti nekoliko puta ga je napuštala, ali mu se svaki put vraćala. Dan pre smrti poslala je grupnu poruku prijateljima i članovima porodice.

Poruka rodbini

U poruci je pisalo sledeće:

- Zdravo porodico, u krevetu sam i spremam se za spavanje, a kada se probudim pretvoriću se u najneverovatnije ljudsko biće koje ste ikada videli!… (ili ipak ne) Otići ću u bolnicu. Tamo je sigurnije, a čujem da je večeras specijalitet paradajz supa… Ukusna! Hranljiva! Mnogo vas volim, ali ne dovoljno da svakome pošaljem posebnu poruku. Izvinite zbog toga, ali vreme je za spavanje i moram da krenem… Veselo, veselo, veselo. Život je samo san. Xo“

Fibi je imala problem sa alkoholom. Ant je njeno opijanje nazivao "Čudovištem". Tvrdio je da je bila samodestruktivna i da joj je svakodnevno bilo teško da obavlja i najjednostavnije zadatke. Snimci nadzornih kamera od ranije tog dana prikazivali su je kako se tetura dok izvodi Antovog psa u šetnju.

Njena majka tvrdila je da je pila kako bi prevazišla nesigurnost koju je osećala u društvu Hampelovih prijatelja, koji su bili stariji i imućni.

Krv na mišu i tastaturi

Te večeri Fibi i Ant planirali su večeru sa njenim ocem. Međutim, kada se Ant vratio kući oko 18 časova, zatekao je razbijeno staklo i krv na mišu i tastaturi njihovog računara. Fibina torba i ključevi nalazili su se na kuhinjskom pultu.

Ant u tom trenutku nije bio naročito zabrinut zbog njenog odsustva. Naručio je hranu za poneti iz restorana u kojem su planirali da večeraju. Dostavljač ga je obavestio da se policija nalazi u predvorju zgrade. Fibi je pronađena nešto posle 19 časova, kada ju je domar otkrio u prostoriji za odlaganje otpada.

Policija nije uspela da pribavi snimke nadzornih kamera iz zgrade, niti je analizirala tragove obuće koji su vodili od stana. Takođe nije ispitala krv pronađenu u stanu koji su delili Ant i Fibi.

Brojni dokazi neispitani

Fibin telefon nikada nije pronađen, a nestala je i SIM kartica iz telefona koji je delila sa Antom. Policija je zaplenila njihov računar tek nekoliko meseci kasnije. Nažalost, veliki broj potencijalno važnih dokaza ostao je neispitan.

Godine 2013. Fibina porodica prikupila je dovoljno novca da finansira novu službenu istragu o njenoj smrti. Mrtvozornik je ponovo zaključio da nije bilo zločina, iako ga je njegov pravni savetnik upozorio da krv pronađena u stanu, modrice na Fibinim rukama i činjenica da su otisci sa otvora za smeće bili uklonjeni predstavljaju dovoljan osnov za sumnju na ubistvo.

Mrtvozornik je ipak ignorisao mišljenje svog savetnika, što je prilično neuobičajeno, i prihvatio argumente advokata Anta Hampela da dokazi ukazuju na to da je Fibi sama sebi oduzela život. Ovoga puta, međutim, zaključeno je da je možda reč o nesrećnom slučaju, a ne o samoubistvu.

Fibina porodica smatrala je da nikada nije dobila pravdu koju zaslužuje i da postoji još dokaza koje je policija propustila da prikupi. Nikada nisu direktno optužili Anta Hampela, ali veruju da je moguće da je za smrt njihove ćerke odgovorna neka druga osoba.

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