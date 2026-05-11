Prema navodima ukrajinske strane, ruska vojska poslednjih dana sve češće koristi kamikaza i FPV dronove za napade na linije fronta i položaje ukrajinskih snaga, dok su borbe posebno intenzivirane u više sektora na jugu zemlje.

Portparol Odbrambenih snaga juga Vladislav Vološin izjavio je da je tokom protekle sedmice registrovan veliki broj jurišnih akcija.

"Tokom protekle nedelje zabeleženo je 195 jurišnih napada. Neprijatelj je izveo 14 napada u sektoru Pridnjiprovskog, 31 u sektoru Oleksandrivke, 10 u sektoru Orikiva i 140 u sektoru Huliaipolja. Njihova jurišna aktivnost bila je prilično visoka", rekao je Vološin.

Ukrajinska vojska navodi da je najveći pritisak zabeležen u pravcu Huliaipolja, gde su borbe poslednjih dana posebno intenzivne. Istovremeno, obe strane nastavljaju da koriste bespilotne letelice za izviđanje i precizne udare na položaje, logistiku i vojnu opremu.

Situacija na jugu Ukrajine ostaje veoma napeta, dok se borbe vode duž više delova fronta uz konstantne artiljerijske i dronske napade.







Ukrajinska vojska danas je među četiri najpouzdanije armije na svetu, izjavila je finska ministarka spoljnih poslova Elina Valtonen.

Prema njenim rečima, Ukrajina bi trebalo što pre da bude integrisana u NATO, između ostalog i zbog sopstvenih interesa. Valtonen je ocenila da su, pored ukrajinske vojske, među najpouzdanijim oružanim snagama u Evropi još armije Turske, Poljske i Finske.

Ona nije isključila mogućnost da bi američki predsednik Donald Tramp mogao da promeni stav o članstvu Ukrajine u NATO-u, istakavši da je on „pre svega pregovarač“.



Bivši načelnik štaba nemačkog Ministarstva odbrane Niko Lange govorio je o ulozi Ukrajine u odbrani NATO-a. On smatra da bi Kijev, u slučaju ruskog napada na baltičke države, mogao da postane deo zajedničkog odbrambenog štita.

Prema njegovim rečima, upravo bi takav scenario trebalo da odvrati Rusiju od novih vojnih poteza.

Lange je takođe naveo da samo mali broj evropskih država pruža konkretnu pomoć Ukrajini, ali da te zemlje još nemaju jasnu strategiju za dalje delovanje.



Poljski premijer Donald Tusk upozorio je da NATO nastavlja da slabi, što predstavlja pretnju transatlantskom jedinstvu.

On je poručio da je potrebno učiniti sve kako bi se taj, kako je rekao, „katastrofalni trend“ zaustavio.

U međuvremenu, administracija Donalda Trampa razvila je svojevrsnu podelu NATO saveznika na poslušne i neposlušne zemlje. Iako još ne postoje konkretni mehanizmi kažnjavanja „neposlušnih“, određene opcije se već razmatraju.