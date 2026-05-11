"Nastavljamo našu gotovo svakodnevnu komunikaciju sa predstavnicima SAD. Danas me je Rustem Umerov obavestio o rezultatima svojih sastanaka sa Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom. Važno je da Amerika ostaje angažovana u diplomatiji i, posebno, delovala je kao posrednik po pitanju razmene zarobljenika", rekao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako kaže, u toku su kontakti na odgovarajućem nivou kako bi se utvrdila konfiguracija razmene.

"Spiskovi su predati i očekujemo da će američka strana igrati aktivnu ulogu u obezbeđivanju realizacije ovog sporazuma. Mogući formati za sastanke i pregovore na nivou rukovodstva usmereni na okončanje ruskog rata takođe su razmatrani u Sjedinjenim Državama", naveo je Zelenski.

Predsednik Ukrajine je dodao i da je Umerov pružio poseban detaljan izveštaj o kontaktima sa zemljama zainteresovanim za sporazume o dronovima sa Ukrajinom.

"Skoro 20 zemalja je trenutno uključeno u različitim fazama. Četiri sporazuma su već potpisana, a prvi ugovori u okviru ovih sporazuma su sada u pripremi. Sa drugim zemljama su u toku pripremne procedure za političke aranžmane koji će otvoriti put preduzećima", dodao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, pored Bliskog istoka i Persijskog zaliva, Južnog Kavkaza i Evrope, uskoro će biti pokrenuta nova bezbednosna saradnja u okviru sporazuma o dronovima i sa drugim delom sveta.