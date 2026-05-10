I ukrajinska i , kako piše grčki Pronjuz, na društvenim mrežama ponovo je postao viralan snimak gde se čovek koji je učestvovao u ratu vraća kući "polumrtav".

Na snimku se vidi kako pokušava da hoda sa protezama.

- Snimak, iako nije skorašnji, ponovo je objaljen kako bi nas podsetio na teškoće sa kojima se ovi ljudi - iz obe zemlje - suočavaju čim se vrate svojim kućama - piše grčki poratal.

Koliko je poginulih i ranjenih vojnika u ratu

Istraživanje Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS) sa sedištem u Vašingtonu objavljeno krajem januara ove godine pokazalo je da bi broj ruskih i ukrajinskih poginulih, ranjenih ili nestalih vojnika od početka rata do ovog proleća mogao dostići ukupno dva miliona, piše britanski list Gardijan.

Analitički centar procenjuje da je Rusija pretrpela gubitke od oko 1,2 miliona vojnika sa 325.000 poginulih, dok je na ukrajinskoj strani poginulo, ranjeno ili nestalo 600.000 vojnika.

Od početka ruske sukoba u ukrajni, nijedna strana nije javno objavila sveobuhvatne podatke o gubicima, i obe ih tretiraju kao strogo čuvanu državnu tajnu.

Drugi izveštaji

Ukupan broj poginulih ruskih vojnika od sukoba u Ukrajini do kraja 2025. godine iznosio je 352 hiljade ljudi. Do tog zaključka došli su Meduza zajedno sa Mediazona i ruskom službom BBC, analizirajući poimenične spiskove poginulih, podatke iz Registra naslednih predmeta i sudsku statistiku.

U ovu procenu – prvi put tokom čitavog perioda rata-— uključeni su ne samo „uobičajeni“ poginuli čija je smrt registrovana preko matičnih službi (261 hiljada), već i oni koji su sudskim putem proglašeni poginulim ili nestalim (oko 90 hiljada ljudi).

Kako navode autori istraživanja, vrhunac gubitaka dogodio se tokom 2024. i 2025 godine, kada je intenzitet borbenih dejstava naglo porastao.

