"Mogu da razumem deficit poverenja. Novinari u Srbiji godinama rade pod spoljnim pritiscima. Kada novi menadžment dođe i počne da uvodi promene, razumno je pitati u čijem je to interesu. Moja uloga je da obezbedim održavanje uredničkih standarda, da redakcije imaju podršku i zaštitu i da upravljački okvir funkcioniše kako treba. Ne donosim uređivačke odluke za pojedinačne redakcije", kaže, između ostalog, Sadler.

Naslovnicu izdanja koje donosi intervju objavio je Šolakov Željko Veljković u objavi na društvenoj mreži X.

Na njega se odmah ostrvio njegov kolega sa antisrpske N1, Mladen Savatović, poručivši:

"Mnogo efektnije od davanja intervjua bi bilo kada bi se gospodin Sadler napokon sastao sa predstavnicima sindikata N1 i Forbes i dao pisane garancije za ono što tvrdi."

Ulazimo, izgleda, u terminalnu fazu blokaderskog ludila gde se promena izvršnih kadrova jedne privatne firme, čiji udeo je prodao Dragan Šolak i to za astronomsku svotu, predstavlja kao katastrofa i napad na "slobodne" i "nezavisne" medije.

Jedini uslov da se bude "slobodan" i "nezavistan" jeste, valjda, da se bude protiv aktuelnih vlasti u Srbiji i patriotizma. U takvoj atmosferi, ne čudi to što se blokaderi međusobno napadaju i grizu - strah i paranoja zbog mogućih otpuštanja, smena, promene kursa (koje usput niko nije ni spomenuo) veoma su realni.

