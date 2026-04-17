Kako prenose strani mediji ruske snage u Ukrajini navodno su pretrpele rekordne gubitke u martu, a prema ukrajinskoj vojsci, to je bio najteži mesec u godini.

Ukupno 35.351 ruski vojnik je poginuo i ranjen u martu, što je povećanje od 29 odsto u odnosu na februar, prenose mediji, pozivajući se na britanskog ministra odbrane Džona Hilija.

Kako je istakao britanski Telegraf u podkastu, ovo je rekordan mesec po gubicima, ali i četvrti uzastopni mesec u kojem je Rusija izgubila više vojnika nego što je uspela da regrutuje, što je trend koji sve više postavlja pitanja o dugoročnoj održivosti njenih operacija na bojnom polju.

Ukrajinski izvori kažu da je 96 odsto ovih gubitaka uzrokovano dronovima, dok je ostatak uzrokovano artiljerijskim i pešadijskim oružjem.

Ukrajinski ministar odbrane Mihailo Fedorov tvrdi da su svi napadi dokumentovani na video snimcima, ističući sve veću preciznost i efikasnost ukrajinskih bespilotnih sistema.

Gubici Rusije

Ukupno, Rusija je izgubila oko 1.316.000 vojnika od početka sukoba, uključujući oko 1.000 u poslednja 24 sata, prema podacima ukrajinskog Generalštaba.

Pored ljudskih gubitaka, ruska vojska je pretrpela i ogromnu materijalnu štetu, sa skoro 11.900 tenkova, više od 24.000 oklopnih vozila, preko 40.000 artiljerijskih sistema i više od 243.000 dronova uništenih, prema rečima Ukrajinaca.

Navodi se da "iprkos velikim gubicima, teritorijalni dobici Rusije se smanjuju".

Prema procenama Instituta za proučavanje rata, ruske snage napreduju u proseku oko 5,5 kvadratnih kilometara dnevno ove godine, što je značajan pad u odnosu na prošlu godinu.

Takođe, navodno dodatni problem za Moskvu je "nedostatak ljudstva".

Iako je cilj za ovu godinu bio regrutovanje više od 400.000 vojnika, procene pokazuju da Rusija trenutno mobiliše oko 940 vojnika dnevno, znatno manje od potrebnog tempa, što bi moglo dovesti do nedostatka od oko 65.000 ljudi do kraja godine.

Ključna uloga dronova

Ukrajinska strana ovo vidi kao svoju stratešku priliku. Početkom godine, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski postavio je cilj od 50.000 ruskih gubitaka mesečno, što smatra „optimalnim nivoom“ za dugoročno slabljenje protivnika.

Dronovi igraju ključnu ulogu u tome. U martu je ukrajinska vojska izvela više od 150.000 napada dronovima, što je istorijski maksimum, sa oko 11.000 operacija dnevno. Istovremeno, ukrajinski sistemi presretača oborili su navnosno rekordnih 33.000 ruskih dronova.

Ukrajinski vojni komandant Aleksandar Sirski tvrdi da Kijev sada ima stratešku inicijativu, iako se borbe nastavljaju postepenim teritorijalnim pomeranjima. Napadi na logistiku, skladišta i komandne punktove duboko iza ruskih linija pokazali su se posebno efikasnim, ističe ukrajinska strana.

