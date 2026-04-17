Bela kuća je potvrdila da predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp razmatra mogućnost da SAD napuste NATO, prenosi Press TV.

Kako oni pišu, ukoliko bi se ta odluka sprovela, to bi predstavljalo ozbiljan potres za temelje zapadnog vojnog saveza.

U poslednjim mesecima jaz između Vašingtona i evropskih saveznika dodatno se produbio.





Neslaganja su kulminirala tokom, kako se navodi, američko-izraelskih vojnih operacija protiv Irana, kada je nekoliko članica NATO-a odbilo da podrži tu akciju.

Tenzije su se, međutim, pojavile i ranije, između ostalog zbog američkih tvrdnji u vezi sa Grenlandom, kao i zbog neslaganja oko evropske odbrambene doktrine i raspodele vojnih troškova.

Tramp je u više navrata kritikovao NATO, nazivajući ga neefikasnim, i sugerisao da bi SAD mogle da preispitaju svoje učešće u savezu.

Analitičari ocenjuju da rastuće tenzije ukazuju na duboke pukotine unutar bezbednosnog sistema predvođenog SAD.

Mnogi se sada pitaju da li će višedecenijski vojni blok uopšte opstati, dok Vašington sve više vodi unilateralnu i tvrdu spoljnu politiku.