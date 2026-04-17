Belorusija gradi puteve koji vode ka ukrajinskoj granici i u blizini postavlja artiljerijske položaje, izjavio je predsednik Volodimir Zelenski nakon što je primio izveštaj od Oleksandra Sirskog, vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine. Zelenski smatra da Rusija ponovo pokušava da uvuče Belorusiju u svoj rat protiv Ukrajine, piše Ukrainska Pravda.

Pojačana aktivnost na granici

Ukrajinski predsednik povezao je pojačanu vojnu aktivnost u Belorusiji sa pokušajima ruskih snaga da se pregrupišu i nadoknade manjak ljudstva.

U tom kontekstu sve je jasnije zašto je pojačana vojna aktivnost u Belorusiji. Prema obaveštajnim podacima, u beloruskim pograničnim područjima grade se putevi ka ukrajinskoj teritoriji i uređuju artiljerijski položaji. Verujemo da bi Rusija mogla još jednom pokušati da uvuče Belorusiju u svoj rat", poručio je Zelenski.



Upozorenje beloruskom rukovodstvu

Zelenski je rekao da je naložio odgovarajućim kanalima da upozore de fakto rukovodstvo Belorusije na spremnost Ukrajine da brani svoju zemlju i nezavisnost. "Priroda i posledice nedavnih događaja u Venecueli trebalo bi da posluže kao upozorenje beloruskom rukovodstvu da ne pravi greške", dodao je.



Ove izjave dolaze u kontekstu ranijih tenzija. Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je 1. aprila da se njegova zemlja priprema za rat, jer je, kako je rekao, besmisleno oslanjati se na mirnodopsko vreme.



Zelenski je 23. februara rekao da Moskva i Minsk ponovo razgovaraju o zajedničkim vojnim vežbama na beloruskoj teritoriji. Takođe je naveo da Rusija želi da uspostavi tampon-zonu duž granice, uključujući i bjeloruski pravac.