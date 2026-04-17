Sistemi protivvazdušne odbrane Rumunije pratili su dve vazdušne mete u blizini granice sa Ukrajinom, od kojih je jedna ušla u vazdušni prostor te zemlje.

Rumunsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su radari tokom ruskog noćnog napada na Ukrajinu detektovali dron koji je narušio njihov vazdušni prostor, nakon čega je kontakt izgubljen jugoistočno od pograničnog sela Kilija Veke.

Nacionalni vojni komandni centar obavestio je Generalni inspektorat za vanredne situacije, a u severnom delu okruga Tulča aktiviran je sistem za uzbunjivanje stanovništva. Građanima je u 00.43 časa poslata i RO-ALERT poruka.

Prema dostupnim informacijama, radarski kontakt sa dronom izgubljen je oko 16 kilometara jugoistočno od Kilije Veke, iznad nenaseljenog područja.

Rumunske vlasti oštro su osudile ovaj incident, navodeći da takvi postupci ugrožavaju bezbednost regiona i predstavljaju ozbiljno kršenje međunarodnog prava.

Rumunija, članica EU i NATO, deli kopnenu granicu dugu oko 650 kilometara sa Ukrajinom, a od početka sukoba zabeleženo je više slučajeva narušavanja njenog vazdušnog prostora i padova ostataka dronova na teritoriji zemlje.