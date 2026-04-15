Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je u intervjuu za nemački ZDF, objavljenom 14. aprila, da se Ukrajina suočava sa kritičnim nedostatkom američkih protivvazdušnih raketa Patriot.

- Situacija je u takvom deficitu da ne može biti gora - rekao je Zelenski, dodajući da rat na Bliskom istoku negativno utiče na Ukrajinu i smanjuje njene šanse da dobije vojnu pomoć.

Zbog prekida američke pomoći Ukrajini pod predsednikom Donaldom Trampom, rakete Patriot postale su posebno problematične. Proizvode se isključivo u SAD-u, iako se nova proizvodnja razvija u Nemačkoj, a rakete PAC-3 i dalje predstavljaju daleko najbolju odbranu Ukrajine od ruskih balističkih raketa, koje često pogađaju ciljeve.

Prema rečima Zelenskog, Ukrajina je poslednjih dana obezbedila dodatne doprinose Nemačke i Norveške programu PURL (Liste prioritetnih zahteva Ukrajine), kao i postigla dogovore sa Berlinom o isporuci raketa PAC-2 za protivvazdušnu odbranu, kao i dodatnih lansera za sisteme IRIS-T.

- Dobijamo (protivvazdušnu odbranu) sporije nego što je moguće, ali je ipak dobijamo - dodao je predsednik.

Potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je na događaju 14. aprila u saveznoj državi Džordžija da je prekid američke pomoći Ukrajini "jedna od stvari na koju je najponosniji u ovoj administraciji". Ipak, Zelenski je bio uzdržan u kritikama američkog stava.

- Imam osećaj da je (Tramp) od početka rekao da će ostati po strani. To pokazuje da nije ni na mojoj strani ni na strani Rusije - rekao je Zelenski i dodao:

- Ako SAD ne vrše pritisak na Rusiju, oni ih se više neće plašiti.