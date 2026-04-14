Ruske snage tokom noći napale su luku u gradu Izmailu u regionu Odese, kao i da je oštećen brod pod zastavom Paname, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Međunarodna agencija za atomsku energiju istakla je, istovremeno, da je nuklearka elektrana Zaporožje ponovo ostala bez struje.

UŽIVO

Vratila se struja u nuklearki Zaporožje nakon 90-minutnog prekida

Struja se vratila u ukrajinsku nuklearnu elektranu Zaporožje, koja je pod kontrolom Rusije, nakon prekida od oko 90 minuta, saopštila je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

"Tim IAEA nastavlja da prati situaciju nakon što je nuklearka ostala bez spoljne struje po 13. put od početka rusko-ukrajinskog sukoba", saopštila je IAEA.

(Reuters)

Zelenski potpisao zakon o produženju naplate vojnih poreza na tri godine nakon rata

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potpisao je zakon kojim se naplata vojnih poreza produžava na tri godine nakon završetka rata, saopšteno je na internet stranici parlamenta, Vrhovne rade.

Vrhovna rada je prethodno, 7. aprila, u skladu sa zahtevima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) usvojila kao osnovu i u celini vladin predlog zakona o produženju vojnog poreza na tri godine nakon završetka rata.

Zakon predviđa da će vojna taksa biti uplaćivana u poseban fond državnog budžeta Ukrajine i da će se koristiti za zadovoljavanje potreba Oružanih snaga Ukrajine.

Predviđeno je da se tokom tri godine nakon godine u kojoj je prekinuto ili ukinuto vanredno stanje primenjuju trenutne vojne naplate za pojedince i privredne subjekte, od jedan do deset odsto prihoda.

(Ukrinform)

Zelenski u Berlinu

Nemački kancelar Fridrih Merc ugostiće danas ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u Berlinu, u okviru konsultacija između nemačke i ukrajinske vlade, izjavio je portparol nemačke vlade.

Među evropskim zemljama, Nemačka je do sada obezbedila najveću vojnu pomoc Ukrajini od 2022. godine, u vrednosti od oko 55 milijardi evra, prenosi Rojters.

U svom budžetu za 2026. godinu, Nemačka je predvidela izdvajanje 11,5 milijardi evra za Ukrajinu.

Sprečen atentat u Moskvi

Tri državljanina Ukrajine, Moldavije i Rusije privedena su u okviru istrage o pokušaju izvršenja terorističkog napada u Moskvi pomoću miniranog električnog skutera, saopštio je Centar za odnose s javnošću FSB Rusije.

"Federalna služba bezbednosti Ruske Federacije, u okviru potrage za licima umešanim u pripremu terorističkog napada sprečenog 2. aprila 2026. godine u Moskvi, koji je planirala Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) protiv visokog službenika iz sistema organa reda, uz upotrebu miniranog elektroskutera, privela je državljanina Ukrajine (rođenog 1980. godine), državljanina Moldavije (rođenog 1991. godine) i državljanina Rusije (rođenog 2009. godine)", navodi se u saopštenju.

Zelenski: Rusi se predali robotima

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da je prvi put od početka rata sa Rusijom neprijateljski položaj zauzet isključivo uz pomoć robotizovanih borbenih sistema, bez upotrebe pešadije i bez ljudskih gubitaka na ukrajinskoj strani.

"Budućnost je već stigla na liniju fronta - i Ukrajina je gradi. Ovo su naši kopneni robotizovani sistemi. Prvi put u istoriji ovog rata neprijateljski položaj je zauzet isključivo platformama bez ljudi u njima - kopnenim sistemima i dronovima. Okupatori su se predali, a operacija je izvedena bez pešadije i bez gubitaka na našoj strani", naveo je Zelenski na društvenoj mreži X.

Rusi izveli tajnu operaciju

Ruske trupe izvele tajnu operaciju iza ukrajinskih linija i zaplenile važne dokumente bez ispaljenog metka, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Prema agenciji Tass, grupu je predvodio poručnik garde Dmitrij Birjukov. Borci su otkrili privremeno mesto raspoređivanja ukrajinskih oružanih snaga.

U blizini je bio parkiran putnički automobil u koji su bile utovarene kutije sa dokumentima. Birjukov je odlučio da ih napadne i vrati se na svoje položaje njihovim automobilom.

IAEA: Nuklearka Zaporožje ponovo ostala bez struje

Ukrajinska nuklearna elektrana Zaporožje je ostala bez električne energije, nakon što je spoljni dalekovod isključen 13. put od početka sukoba između Rusije i Ukrajine, saopštila je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

(Reuters)

Kuleba: Napadnuta luka u Izmailu, oštećen brod sa zastavom Paname

Ruski dronovi napali su tokom noći ukrajinsku luku Izmail u Odeskoj oblasti, oštetivši brod pod panamskom zastavom, rekao je zamenik premijera Ukrajine Oleksij Kuleba.

"Zabeleženo je više napada širom područja", rekao je Kuleba, dodajući da su oštećeni i pojedini elementi infrastrukture i oprema.

(Reuters)