Američki ratni brodovi blokirali su saobraćaj prema iranskim lukama u Ormuskom moreuzu. Iran je upozorio na šire posledice po region. Ambasador Irana u UN Amir Said Iravani kaže da Teheran zahteva ratnu odštetu od Bahreina, Saudijske Arabije, Katara, UAE i Jordana zbog učešća u ratu SAD i Izraela protiv Irana. Šef Hezbolaha odbacuje planirane razgovore između Izraela i Libana.

Četiri broda povezana sa Iranom prošla kroz Ormuski moreuz uprkos američkoj blokadi

Uprkos američkoj pomorskoj blokadi, četiri broda povezana sa Iranom prošla su kroz Ormuski moreuz, izveštava BBC.

Dva broda su posetila iranske luke, prema podacima MarinTrafika. Teretni brod Kristijana prošao je kroz moreuz u ponedeljak nakon što je bio u iranskoj luci Bandar Imam Homeini. Rič Stari, koji su SAD sankcionisale zbog trgovine sa Iranom, otplovio je istočno kroz moreuz preko noći iz Šardže u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Tanker Murlikišan, takođe pod američkim sankcijama zbog veza sa Iranom, otplovio je zapadno iz kineske luke Lanšan i prošao kroz moreuz preko noći. Njegova poslednja poznata pozicija bila je istočno od iranskog ostrva Kešm.

Moguće je da su brodovi slali lažne podatke o poziciji, poznate kao „lažno predstavljanje“, kako bi prikrili svoje kretanje.

Američka vojska je objavila da će od ponedeljka blokirati sav pomorski saobraćaj koji ulazi ili izlazi iz iranskih luka. Istovremeno, naglasila je da neće ometati brodove koji plove između luka koje nisu iranske.

Sančez: Potrebna nam je Kina da reši rat u Iranu

Španski premijer Pedro Sančez istakao je da Kinu vidi kao glavnog globalnog sagovornika koji može pomoći u okončanju rata u Iranu, kao i drugih sukoba poput onog u Ukrajini.

Govoreći nakon sastanka sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, Pedro Sančez je rekao: "Veoma mi je teško da pronađem druge sagovornike, osim Kine, koji mogu da reše ovu situaciju nastalu u Iranu i Ormuskom moreuzu".

Sančez je jedan od najglasnijih evropskih kritičara američko-izraelskog rata na Bliskom istoku. Španska vlada je zatvorila svoj vazdušni prostor za američke avione koji se koriste u ratu.

Italija suspenduje sporazum o odbrani sa Izraelom

Italijanska premijerka Đorđa Meloni poručila je da Italija suspenduje svoj sporazum o odbrani sa Izraelom, koji obuhvata razmenu vojne opreme i zajednička istraživanja.

"Uzimajući u obzir trenutnu situaciju, Vlada je odlučila da obustavi automatsko obnavljanje sporazuma o odbrani sa Izraelom", rekla je Melonijeva.

Sporazum, potpisan 2003. godine, automatski je obnavljan svakih pet godina.

Tramp: Mogli bismo da svratimo do Kube kada završimo s Iranom

Američki predsednik Donald Tramp ponovo je sinoć zapretio Kubi, navodeći je kao potencijalnu američku metu nakon okončanja rata s Iranom.

- Mogli bismo da svratimo do Kube kada završimo s ovim - kazao je Tramp novinarima u Beloj kući, misleći na rat koji su Izrael i DSAD poveli protiv Irana 28. februara.

Volstrit džornal: Saudijska Arabija vrši pritisak na SAD da obustave blokadu Ormuza

Saudijska Arabija vrši pritisak na SAD da odustanu od blokade Ormuskog moreuza i da se vrate za pregovarački sto, iz straha da bi američko zatvaranje tog moreuza moglo da dovede do toga da Iran, preko militantne grupe Huti u Jemenu, blokira i moreuz u Crvenom moru, rekli su saudijski energetski zvaničnici.

Zvaničnici su za Volstrit džornal rekli da je ta zemlja upozorila SAD da bi Iran mogao da uzvrati zatvaranjem Bab el-Mandeba, uskog moreuza u Crvenom moru, preko koga ta zemlja izvozi svoju naftu.

Naveli su da je Saudijska Arabija za sada obezbedila da Huti, koje podržava Iran, ne napadaju njihove brodove, ali da je situacija nestabilna i da bi Huti mogli agresivnije da uđu u sukob ukoliko ih Iran dodatno pritisne.

Saudijski energetski zvaničnici su upozorili i da bi Huti takođe mogli da počnu da nameću takse na brodove za tranzit.

(Volstrit džornal)

Borba Hezbolaha i IDF-a u Libanu (VIDEO)

Snage Hezbolaha, Radvan, sukobile su se sa trupama IDF-a u Bint Džbejlu.

Izraelska vojska je pokušala da zauzme grad sa četiri strane, ali nije uspela da upadne u centar grada, iako se do juče činilo da je definitivno dobila bitku, piše grčki portal Pronjuz

Pakistan predlaže da bude domaćin još jedne runde pregovora između SAD i Irana

Pakistan je predložio da se u narednim danima, pre isteka dvonedeljnog primirja, u Islamabadu održi drugi krug pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, saopštila su dva pakistanska zvaničnika.

Zvaničnici, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, kazali su da odluka o tome gde će se potencijalni naredni pregovori održati zavisiti od toga da li će SAD ili Iran zatražiti drugu lokaciju, prenosi AP.

Jedan od zvaničnika je rekao da su, uprkos tome što su završeni bez sporazuma, prvi razgovori, koji su održani proteklog vikenda o postizanju trajnog mira, bili deo tekućeg diplomatskog procesa, a ne jednokratni poduhvat.

(Tanjug, AP)

Šef Hezbolaha odbacuje planirane razgovore između Izraela i Libana

Generalni sekretar libanske militantne grupe Hezbolah Naim Kasem izjavio je sinoć da ta grupa koju podržava Iran apsolutno odbacuje mirovne pregovore između Izraela i Libana koji bi trebalo da se održe danas u Vašingtonu.

Kasem je zatražio od libanskog predsednika Žozefa Auna i premijera Navafa Salama da odustanu od pregovora, u kojima će posredovati Sjedinjene Američke Države, tvrdeći da su izraelski napadi na Liban nastavljeni uz podršku SAD, preneo je Skaj njuz.

Takođe je istakao da Hezbolah veruje da je pravi cilj Izraela da anektira Liban u okviru projekta "Veliki Izrael", političke i verske ideologije prema kojoj većina Bliskog istoka treba da bude deo države Izrael.

Si-En-En: Američki zvaničnici razgovaraju o mogućem drugom sastanku sa Teheranom

Zvaničnici administracije američkog predsednika Donalda Trampa interno razgovaraju o detaljima potencijalnog drugog, direktnog sastanka sa iranskim zvaničnicima pre isteka prekida vatre između Vašingtona i Teherana sledeće sedmice, ukoliko se ukaže prilika, izjavio je dobro obavešten izvor za Si-En-En.

Izvor je naveo da zvaničnici razmatraju potencijalne datume i lokacije, ukoliko tekući razgovori sa Iranom i posrednicima u regionu budu napredovali u narednim danima.

"Moramo da budemo spremni da brzo nešto predložimo, ako stvari krenu u tom pravcu", naveo je izvor