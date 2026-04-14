Aktuelna učesnica rijalitija Elita 9, Stanija Dobrojević, fizički je nasrnula na cimera Uroša Stanića, nakon čega je došlo do više udaraca pesnicama u predelu glave, a zatim i šutiranja dok je bio na podu.

Nakon incidenta, na jednoj Instagram stranici pojavila se objava sa snimkom i fotografijama na kojima se vidi Uroševo stanje posle sukoba.

Na njima se primećuju vidljive povrede na licu, uključujući otok i tragove krvarenja.

U jednom trenutku je tražio hitnu medicinsku pomoć, navodeći da mu nije dobro nakon napada.

Kako se čuje na snimku, rekao je da je uzeo lek protiv bolova, ali da i dalje oseća jake bolove u predelu nosa.

- Molim vas, odvedite me kod lekara. Popio sam diklofen, boli me nos i dalje - govorio je Stanić, ističući da se ne oseća dobro nakon incidenta.

Gledaoci zahtevaju diskvalifikaciju Stanije Dobrojević

U komentarima koji se nižu ispod snimka, mnogi gledaoci poručuju da Stanija Dobrojević zaslužuje momentalnu diskvalifikaciju, navodeći da je prekršeno najstrože pravilo rijalitija. zabrana fizičkog kontakta među učesnicima.

Posebno ističu da snimak jasno prikazuje brutalnost njenih udaraca, zbog čega zahtevaju hitnu reakciju produkcije i sankcije koje su u ovakvim situacijama ranije primenjivane.

-"Ovo je za momentalnu diskvalifikaciju", "Jezivo, kako ga udara nogom u glavu", "Ne volim Uroša, ali podhitno treba da je izbace", "Kako ga krvnički udara u glavu" - samo su neki od mnogobrojnih komentara.