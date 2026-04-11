Rusija je napala Odesu pre početka uskršnjeg primirja, pri čemu je nastradalo dvoje ljudi, saopštile su lokalne vlasti. Od 16 časova do kraja nedelje 12. aprila na Vaskrs, u Ukrajini će biti na snazi primirje, prema odluci vrhovnog komandanta Rusije Vladimira Putina.

"Moskva verovatno neće odobriti Kijevu dugoročni prekid vatre"

Moskva verovatno neće odobriti Kijevu dugoročni prekid vatre, izjavio je ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik.

"Malo je verovatno da je u interesu Rusije da dozvoli Ukrajini da iskoristi dužu pauzu za pregrupisavanje, izgradnju utvrđenja, jačanje vojnih kapaciteta i pokretanje nove eskalacije", rekao je Mirošnik, prenosi agencija TASS.

Mirošnik je istakao da, trenutno, dan i po Kijevu neće značiti apsolutno ništa.

"Ali, bar ćemo pokušati da stvorimo uslove da ljudi normalno proslave najvažniji hrišćanski praznik", rekao je Mirošnik.

UN proglasile najsmrtonosnije oružje za civile u Ukrajini

Dronovi kratkog dometa postali su najsmrtonosnije oružje protiv ukrajinskih civila tokom proteklog meseca, navodi se u izveštaju Misije UN za posmatranje ljudskih prava u Ukrajini (HRMMU).

Napominje se da je u martu 2026. godine broj civilnih žrtava u Ukrajini povećan za 49 odsto u poređenju sa februarom. Tokom meseca, posmatrači su zabeležili najmanje 211 smrtnih slučajeva i još 1.206 povreda, što je najveća brojka od jula 2025. godine.

Prema rečima posmatrača, napadi oružjem dugog dometa (rakete i dronovi) ostali su glavni uzrok civilnih žrtava, čineći 36 odsto od ukupnog broja žrtava (61 poginulih i 448 ranjenih). Većina žrtava dogodila se u naseljenim područjima koja se nalaze daleko od linija fronta.

Ruski dronovi kratkog dometa ubili su 66 ljudi i ranili još 369. Dronovi ostaju glavna pretnja civilima u područjima blizu linije fronta.

Prema podacima UN, u Ukrajini je u prvom kvartalu 2026. godine poginulo 556 ljudi, a 2.731 je povređeno. Ove brojke su 20 odsto veće od brojki za isti period 2025. godine.

(Unijan)

Ukrajinu napalo 160 dronova

Protivvazdrušna odbrana neutralisale su tokom noći 133 od 160 dronova, saopštile su Vazduhoplovne snage Ukrajine.

(Ukrinform)

Rusi napali Odesu, ima poginulih i ranjenih

Dve osobe su poginule u Odesi u noćašnjem udaru dronova u stambeno naselje, a još dve povređene su u bolnici, objavio je Odeski MBA na Telegramu.

Navodi se da je značajna šteta pretrpela civilna infrastruktura: desetine privatnih i stambenih zgrada, studentski dom i zgrada vrtića. Prozori na zgradama su polomljeni, krovovi i fasade su oštećeni. Oštećeni su i ugostiteljski objekti.

Pogođeni su i infrastrukturni objekti.

(Ukrinform)