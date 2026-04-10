Prema njegovim rečima, postoji šansa da se Vaskrs obeleži bez novih pretnji i napada, ali i da se nakon toga ne dođe do novog talasa udara.

Zelenski je time dao podršku predlogu o privremenom zatišju na frontu, koje bi, ukoliko bude ispoštovano, moglo da donese makar kratkotrajno smanjenje tenzija uoči velikog hrišćanskog praznika.

Nada u prekid udara i posle praznika

Kako je naveo, cilj nije samo da praznični dani prođu bez opasnosti, već i da privremeni prekid vatre eventualno postane uvod u duže smirivanje situacije.

Takva poruka dolazi u trenutku kada su borbena dejstva i dalje intenzivna, a svaka najava makar privremenog primirja izaziva veliku pažnju i u Ukrajini i u Rusiji, ali i među međunarodnim posmatračima.

Ranije je Vladimir Putin proglasio režim tišine koji bi, prema najavi, trebalo da traje od 16 časova 11. aprila do kraja dana 12. aprila.