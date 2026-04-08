Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je Rusiju da prekine vatru usred primirja na Bliskom istoku. To je napisao na svom Telegram kanalu.

"Prekid vatre je ispravna odluka, koja vodi ka okončanju rata. On čuva živote, sprečava uništavanje gradova i sela i omogućava elektranama i drugoj infrastrukturi da normalno rade. Stoga, pruža vreme i uslove neophodne da diplomatija da rezultate", napisao je Zelenski.

