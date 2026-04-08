Rusi napali Nikopolj

Oštećena lučka infrastruktura u Izmailu

Ukrajinci pogodili Tor-M2

Lovci 413. odvojenog puka bespilotnih sistema "Nalet" pogodili su raketni sistem zemlja-vazduh Tor-M2, kao i skladišta i poligon za pripremu dronova pred let na privremeno okupiranoj teritoriji Donjecke oblasti. Kako navodi Ukrinform, puk je ovo saopštio na Fejsbuku i objavio video snimak borbene operacije. Napominje se da je procenjena cena sistema Tor-M2 najmanje 25 miliona dolara. Pored toga, u blizini jednog od naselja u Donjeckoj oblasti, operateri dronova su napali skladišta bespilotnih letelica i tačku za pripremu ruskih dronova pre leta. Prema rečima vojske, "ovi udari su deo sistematskih napora kompanije Raid usmerenih na slabljenje neprijateljske vazdušne odbrane i smanjenje njene sposobnosti za sprovođenje vazdušnog izviđanja i izvođenje udara bespilotnim letelicama".

Zelenski ima predlog za Rusiju – prekid vatre

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je Rusiju da prekine vatru usred primirja na Bliskom istoku. To je napisao na svom Telegram kanalu. "Prekid vatre je ispravna odluka, koja vodi ka okončanju rata. On čuva živote, sprečava uništavanje gradova i sela i omogućava elektranama i drugoj infrastrukturi da normalno rade. Stoga, pruža vreme i uslove neophodne da diplomatija da rezultate", napisao je.

Trampov saradnik kritikovao Ukrajinu i Rusiju

Potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je tokom posete Mađarskoj da smatra nerazumnim sporove između Ukrajine i Rusije oko "nekoliko kvadratnih kilometara".

Ukrajina poziva na odlučnost SAD i prema Rusiji

Ukrajina je pozdravilaprimirje postignuto između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, saopštio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha, pozivajući na takvu odlučnost Vašingtona i u zaustavljanju rata Rusije protiv Ukrajine.

"Pozdravljamo dogovor između predsednika (SAD Donalda) Trampa i iranskog režima da odblokiraju Ormuski moreuz i obustave razmenu vatre, kao i posredničke napore Pakistana. Američka odlučnost uspeva. Verujemo da je vreme za dovoljnu odlučnost da se Moskva prisili da prestane sa oružanim napadima i okonča svoj rat protiv Ukrajine", napisao je Sibiha.

Rusija lansirala blizu 180 dronova



Vazduhoplovne snage Oružanih snaga Ukrajine saopštile su da je Rusija tokom noći lansirala 176 bespilotnih letelica na zemlju.

Prema njihovim navodima, ukrajinske snage presrele su 146 dronova.

Oštećena lučka infrastruktura u Izmailu



Ruske snage tokom noći dronom su napale najveću rečnu ukrajinsku luku u gradu Izailu, pri čemu je oštećena lučka infrastruktura, saopštilo je ukrajinsko Ministarstvo regionalnog razvoja.

"Požari su izbili u skladišnim prostorijima, ali su ih vatrogasti ugasili", saopštilo je Ministarstvo.

Rusi napali Nikopolj

Tri osobe su stradale, a 12 ih je povređeno u ruskom napadu na grad Nikopolj u Dnjeprovskoj oblasti.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski istakao je da ako je Rusija spremna da prestane sa napadima na ukrajinske energetske objekte, Ukrajina je spremna da odgovori istom merom.

Međutim, dok se to ne desi na frontu sukobi ne prestaju. Kijevska vojska saopštila je da je napala ruski naftni terminal Ust-Luga u Lenjingradskoj oblasti.

Žan-Noel Baro, francuski ministar spoljnih poslova, izjavio je da će Evropska komisija učiniti sve kako bi osigurala da Ukrajina "ima pristup potrebnim sredstvima", čak i ako procedura za pružanje kredita EU ne bude odblokirana do kraja aprila.

"Želim da ovaj kredit od 90 milijardi evra konačno bude odobren i uveren sam da će se to dogoditi. Pitanje nije da li će se to dogoditi, već kada", rekao je Baro i istakao da bi ovaj proces bi mogao da se ubrza ako mađarski premijer Viktor Orban bude poražen na izborima u nedelju uveče.